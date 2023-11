Hanoï, 3 novembre (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 3 novembre à Hanoï le ministre japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie, Nishimura Yasutoshi, affirmant que le Vietnam considère toujours ce pays d'Asie du Nord-Est comme un partenaire de confiance, important et à long terme.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le ministre japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie, Nishimura Yasutoshi. Photo : VNA

L'hôte et l'invité ont noté avec satisfaction le développement fort et substantiel du vaste partenariat stratégique Vietnam-Japon dans de multiples domaines. Ils ont exprimé leur espoir d'intensifier davantage leurs relations fructueuses dans tous les domaines afin de contribuer à la paix, à la coopération et au développement régionaux et internationaux.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux deux parties de continuer à renforcer la confiance politique par le biais de visites mutuelles et de réunions aux niveaux élevé et ministériel/sectoriel ; accroître la coopération entre les localités et les entreprises des pays ; promouvoir les échanges entre les peuples, notamment en envisageant par le Japon une politique de visa plus ouverte pour les Vietnamiens ; et créer des conditions favorables pour que près de 500.000 Vietnamiens puissent vivre, étudier et travailler au Japon.Il a appelé au soutien du Japon au Vietnam pour mener à bien son industrialisation et sa modernisation et construire une économie indépendante et autonome avec une intégration proactive, étendue, substantielle et efficace dans le monde.Le chef du gouvernement a suggéré que le Japon aide le Vietnam à stimuler la transition verte, la transformation numérique et l'innovation, développer les industries de haute technologie et des semi-conducteurs et encourager les secteurs de la biotechnologie, des produits pharmaceutiques et des équipements médicaux à servir les soins de santé publics.Il a également demandé au Japon d'aider ce pays d'Asie du Sud-Est à étudier, extraire, traiter et produire de nouveaux matériaux, créer les conditions permettant aux entreprises vietnam iennes de s'engager plus profondément dans les chaînes d'approvisionnement mondiales du Japon, continuer d'ouvrir son marché aux produits agricoles et aquatiques du Vietnam, notamment les fruits frais, construire et perfectionner des réglementations, former les ressources humaines et transférer des technologies et des capitaux pour aider au développement de différents domaines.En particulier, le Premier ministre Pham Minh Chinh a également demandé au Japon d’attribuer des aides publiques au Vietnam pour financer ses grands projets d’infrastructures, tels que le chemin de fer de grande vitesse Nord-Sud.Informant le Premier ministre des résultats de la sixième réunion du Comité mixte de coopération industrielle, commerciale et énergétique tenue le même jour, le ministre Nishimura Yasutoshi a déclaré que son pays soutenait les objectifs du Vietnam de devenir un pays moderne et industrialisé d'ici 2045, garantissant zéro émission nette d’ici 2050 et développer des industries tournées vers l’avenir. Il a suggéré au Vietnam de soutenir la Communauté asiatique zéro émission (AZEC) initiée par le Japon.En accord avec les opinions de son hôte, il a déclaré que le Japon travaillerait en étroite collaboration avec les ministères, les secteurs et les agences du Vietnam à travers des groupes de travail pour renforcer les liens dans différents domaines, en particulier le transfert de science et de technologie et la formation de la main-d'œuvre, ainsi qu'à travers la coopération dans les mécanismes multilatéraux, notamment le Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).Le Japon réservera des ressources pour mettre en œuvre des projets de « locomotives » qui mèneront au développement d'industries de pointe telles que la production de semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, la biotechnologie, les produits pharmaceutiques, les soins de santé et la transformation des produits aquatiques et des fruits de la mer, a-t-il noté, ajoutant que son pays souhaitait également coopérer avec le Vietnam dans le domaine de l'arpentage, l'exploitation et la transformation des terres rares et le développement des industries connexes.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié les résultats de la sixième réunion du Comité mixte ainsi que la création de groupes de travail pour intensifier la coopération, demandant aux deux parties de mettre en œuvre efficacement la déclaration commune de la réunion.Il a affirmé l'encouragement du Vietnam et les conditions optimales permettant aux entreprises japonaises d'investir et de coopérer dans le pays dans l'intérêt du développement durable et des intérêts des deux parties. Il continuera à coordonner étroitement et efficacement la mise en œuvre de l'AZEC, initiée par le Premier ministre japonais Kishida Fumio, pour contribuer au succès de cette initiative. - VNA