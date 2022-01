Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 18 janvier une réunion avec les ministères, secteurs, les autorités de Hanoï et des provinces de Bac Ninh et de Hung Yen sur le projet de construction de la rocade 4 de Hanoï.

Auparavant, le 15 janvier, le Premier ministre avait présidé une réunion avec les ministères, secteurs, les autorités de Ho Chi Minh-Ville et des provinces de Long An, Dong Nai, Binh Duong, Ba Ria-Vung Tau sur les politiques d'investissement dans la construction des rocades 3 et 4 de Ho Chi Minh-Ville.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la réunion. Photo : VNA

Lors des rencontres, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l’importance de ces projets d'infrastructures, créant une percée dans le développement socio-économique et urbain des localités de la capitale et de la région du Sud-Est.

Ces routes créeront un nouvel espace de développement pour Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et les provinces environnantes, créeront des connexions économiques régionales, aideront à partager et à résoudre les besoins de trafic, connecteront et promouvront plus efficacement les routes radiales, exploiteront d'importants fonds fonciers pour le développement, réduiront les coûts logistiques et attireront les investisseurs, améliorer la vie spirituelle et matérielle des habitants.

Le Premier ministre a chargé les ministères, secteurs et localités de compléter d'urgence les documents relatifs à ces projets, en veillant au respect des dispositions de la loi avant d'en rapporter au gouvernement à la fin de février et aux autorités compétentes début mars 2022. -VNA