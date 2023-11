Lai Châu (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est joint à la population locale de la commune Sà Dê Phin du district de Sin Hô, province montagneuse septentrionale de Lai Châu, à la Fête de la grande union nationale le 19 novembre à l’occasion du 93e anniversaire de la Journée traditionnelle du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) (18 novembre 1930-2023).

Le PM Pham Minh Chinh rejoint la population locale de la commune de Sà Dê Phin, dans le district de Sin Hô, dans la province montagneuse septentrionale de Lai Châu, à la Fête de la grande union nationale, le 19 novembre 2023. Photo : VNA

S’adressant aux résidents locaux lors de l’événement, le chef du gouvernement a souligné l’importance de promouvoir la grande union nationale, affirmant qu’il s’agit d’une tradition précieuse tout au long de la lutte pour l’indépendance et la réunification nationales d’hier ainsi que dans l’œuvre de construction et de défense de la Patrie d’aujourd’hui.



La force de grande union nationale est une force motrice importante et un élément décisif dans toutes les victoires de la révolution vietnamienne, a-t-il souligné.



Il a déclaré qu’en 2023, bien que la situation mondiale continue d’être compliquée, avec de nombreux défis sans précédent, le Vietnam a toujours obtenu de nombreuses réalisations importantes dans divers domaines, continuant d’être un point brillant de l’économie mondiale.

Il a attribué les résultats au leadership et à la direction attentionnés et opportunes du Comité central du Parti, à la surveillance et à l’accompagnement de l’Assemblée nationale et des organes du système politique, à la direction et à la gestion drastiques, fermes, flexibles et pratiques du gouvernement, des secteurs et des localités, la coopération et le soutien des amis internationaux, le soutien et la participation active du monde des affaires et de la population à l’échelle nationale, en particulier la solidarité, l’unité et les efforts de tout le pays pour surmonter les difficultés et les défis.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh avec les élèves de la province de Lai Châu. Photo : VNA

Le chef du gouvernement a noté avec plaisir qu’au cours des dernières années, les comités du Parti, les autorités à tous les niveaux et la section du FPV à Lai Châu ont promu la tradition de solidarité et exploité le potentiel, les opportunités exceptionnelles et les avantages compétitifs pour obtenir des résultats positifs dans de nombreux aspects.



Il a hautement apprécié les efforts déployés par l’organisation du Parti, les autorités, le comité du FPV, les organisations socio-politiques et les habitants de Lai Châu en général et ceux de la commune de Sa De Phim en particulier pour contribuer à renforcer la grande union nationale, promouvoir le développement socio-économique et culturel et prendre soin de la vie matérielle et spirituelle des habitants, contribuant ainsi au développement du pays.

Il a exhorté la communauté locale à mettre en œuvre rapidement et sérieusement les projets d’investissement dans la région dans les délais, à exécuter efficacement les programmes cibles nationaux sur le développement socio-économique des minorités ethniques et des zones montagneuses, à construire la nouvelle ruralité et à réduire durablement la pauvreté, et à s’engager activement dans des mouvements d’émulation en vue de construire un bloc de grande union nationale puissant.

A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a remis des fonds au Comité du Parti, au FPV et à la population de la commune de Sà Dê Phin pour construire des maisons de «grande solidarité» et acheter du matériel scolaire pour les écoles maternelles, primaires et secondaires de la localité. – VNA