Riyad (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le 20 octobre des responsables et du personnel de l’ambassade du Vietnam ainsi que des représentants de la communauté vietnamienne en Arabie Saoudite, dans le cadre de son voyage dans ce pays du Moyen-Orient pour assister au Sommet entre l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et le Conseil de coopération du Golfe (CCG).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de sa rencontre avec le personnel de l’ambassade du Vietnam et des représentants de la communauté vietnamienne en Arabie saoudite. Photo: VNA

Le chef du gouvernement déclaré que le Parti et l’État vietnamiens prêtaient toujours attention aux résidants vietnamiens à l’étranger et ceux en Arabie saoudite en particulier, affirmant que la communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger en général et en Arabie saoudite comme la partie indissociable de la communauté des ethnies du Vietnam, une ressource importante contribuant à l’oeuvre d’édification, de défense et de développement de la Patrie.



Il a souhaité qu’avec le soutien de l’ambassade, les Vietnamiens résidant à l’étranger continuent de jouer un rôle important dans la construction d’une communauté stable et prospère.



Selon l’ambassadeur du Vietnam en Arabie saoudite, Dang Xuân Dung, la communauté vietnamienne en Arabie saoudite, à son apogée, atteignait environ 20.000 personnes, mais elle compte actuellement environ 5.000 personnes. Ils ne sont pas des résidents permanents mais travaillent et vivent en Arabie saoudite à des fins d’emploi.

Cette rencontre était la dernière activité du voyage du Premier ministre Pham Minh Chinh en Arabie saoudite. Dans la soirée, le chef du gouvernement et son entourage ont quitté le pays du Moyen-Orient pour revenir au Vietnam. – VNA