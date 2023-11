Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh qui a reçu lundi 13 novembre à Hanoi le général Tea Seiha, vice-Premier ministre cambodgien et ministre de la Défense, a souligné les relations entre les deux pays, réitérant son soutien au renforcement de la coopération entre l’Armée populaire du Vietnam (APV) et les Forces armées royales cambodgiennes (FARC).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) serre la main du général Tea Seiha, vice-Premier ministre cambodgien et ministre de la Défense, à Hanoi, le 13 novembre. Photo: VNA

Le Vietnam et le Cambodge sont deux pays voisins entretenant de bonnes relations d’amitié traditionnelle, ayant combattu ensemble sous la direction commune du Parti communiste indochinois. Les armées et les peuples des deux pays s’étaient tenus côte à côte, avaient lutté contre les colonialistes et les impérialistes, avaient renversé le régime génocidaire, apportant l’indépendance, la liberté et le bonheur aux peuples de chaque pays, a-t-il déclaré.

Le Vietnam attache toujours de l’importance de l’importance et accorde la priorité absolue à la consolidation et au développement constants de ses relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération intégrale et durable à long terme avec le Cambodge, a-t-il affirmé.

Rappelant que le Vietnam avait dû consentir d’énormes sacrifices afin de reconquérir l’indépendance nationale et la liberté, y compris de lutter contre l’agression du régime génociaire, le chef du gouvernement a indiqué que le Vietnam soutenait un Cambodge pacifique, stable et prospère qui affirme de plus en plus son rôle et sa position dans la région et dans le monde.

Saluant les réalisations obtenues par le Cambodge au cours des 70 dernières années, le chef du gouvernement vietnamien s’est déclaré convaincu que le Cambodge continuera de réaliser de nombreux progrès nouveaux et plus importants dans la construction d’un Cambodge pacifique, stable et prospère.

Le général Tea Seiha, vice-Premier ministre cambodgien et ministre de la Défense, à la tête d’une haute délégation des FARC en visite officielle au Vietnam, a exprimé sa gratitude au Parti, à l’État, au peuple et à l’armée du Vietnam pour l’aide accordée au Cambodge dans sa lutte contre le régime génocidaire, pour l’indépendance nationale ainsi que dans le processus de construction et de développement du pays.

Il a informé le Premier ministre Pham Minh Chinh des résultats de ses entretiens avec le ministre vietnamien de la Défense Phan Van Giang, plaidant que le ministre cambodgien de la Défense et lui-même poursuivraient la tradition et cultiveraient ces relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération intégrale et durable à long terme avec le Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a indiqué que la coopération en matière de défense constitue toujours l’un des piliers les plus importants des relations Vietnam-Cambodge, laquelle étant rendue possible seulement sur la base d’une confiance et d’une coopération sincère, éprouvées par le temps.

Soulignant que le Vietnam met en œuvre une politique de défense des "quatre non", il a a souhaité que les deux parties fassent preuvent de solidarité et ne laissent pas les forces hostiles et les forces d’opposition saboter la solidarité entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti du peuple cambodgien (PPC) et les peuples des deux pays.

Le dirigeant vietnamien a espéré que la partie cambodgienne se coordonnera avec le Vietnam pour continuer à mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau; continuer à promouvoir l’échange de délégations, en particulier celles de haut niveau; renforcer la connectivité entre les deux économies; former des ressources humaines; édifier une frontière commune de paix, d’amitié, de coopération et de développement; et continuer à faciliter et à soutenir la communauté vietnamienne et les entreprises vietnamiennes au Cambodge, y compris le statut juridique des Cambodgiens d’origine vietnamienne; contribuer plus activement au développement commun des deux pays.

A cette occasion, par l’intermédiaire du général Tea Seiha, le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé ses salutations à Samdech Techo Hun Sen, Samdech Thipadi Hun Manet et autres dirigeants et anciens hauts dirigeants cambodgiens, dont Samdech Tea Banh. – VNA