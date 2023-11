Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse. Photo : baoquocte



Hanoï (VNA) - Sur invitation du gouvernement des Émirats arabes unis (EAU) et du gouvernement de Turquie, le Premier ministre Pham Minh Chinh, son épouse et une délégation vietnamienne de haut rang participeront à la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28) et aux activités bilatérales aux Émirats arabes unis et effectueront une visite officielle en Turquie du 29 novembre au 3 décembre 2023, selon une annonce du ministère des Affaires étrangères.