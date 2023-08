Kon Tum (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé dimanche 20 août à la province de Kon Tum (Hauts Plateaux du Centre) de redoubler d’efforts pour optimiser ses grands potentiels de développement.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la séance de travail avec la permanance du Comité du Parti de la province de Kon Tum. Photo: VNA



S’exprimant lors d’une séance de travail avec la permanance du Comité du Parti de la province de Kon Tum, le chef du gouvernement a salué les efforts et les réalisations que l’organisation du Parti, l’administration et les habitants de Kon Tum ont obtenus jusqu’à présent.

Selon le Comité provincial du Parti, l’an dernier, Kon Tum a atteint et dépassé 38 des 39 objectifs clés fixés. La province a enregistré une croissance de 9,47% du produit intérieur brut régional (PIBR), une augmentation de 10,56% de la collecte du budget de l’État et une hausse de 22,8% de l’indice de la production industrielle (IIP). Les revenus provenant de la vente au détail de biens ont augmenté de 23,2%.

Au premier semestre de cette année, la province a enregistré une croissance du PIBR de 6,8%. Le ratio des ménages pauvres locaux s’est établi à 10,86%, a-t-il rapporté.

Le chef du gouvernement a souligné l’emplacement stratégique de Kon Tum dans le Triangle de développement Vietnam-Laos-Cambodge, ainsi que ses conditions naturelles avantageuses avec un taux de couverture forestière de 63% et un système faunique riche, dont le ginseng de Ngoc Linh. Kon Tum compte population d’environ 580.000 habitants, issus de 43 ethnies.

Il a estimé que Kon Tum possède de grands atouts et un potentiel de développement, notamment dans le tourisme, les services et l’agriculture de haute technologie.

Cependant, il a souligné que la croissance économique de Kon Tum laisse encore à désirer, avec un nombre modeste d’entreprises et une application limitée des technologies dans la production agricole.

Son système d’infrastructures touristiques est resté médiocre, tandis que ses activités d’import-export ne sont pas encore efficaces et que le taux de pauvreté est resté élevé, a-t-il ajouté.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à la province d’œuvrer pour un développement plus rapide, plus fort, plus global et durable, conformément au maintien de la défense et de la sécurité, en particulier dans les zones frontalières, tout en renforçant la coopération économique avec les localités voisines et en promouvant les identités culturelles des 43 ethnies cohabitant dans la localité.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (debout) lors de la séance de travail avec la permanance du Comité du Parti de la province de Kon Tum. Photo: VNA

Plus précisément, il a demandé à Kon Tum de réviser ses tâches et objectifs assignés, de mobiliser des ressources pour le développement et de traiter les questions foncières et forestières.

De concert avec le développement des infrastructures, Kon Tum devrait assurer le progrès et la qualité des activités de planification, promouvoir l’économie verte, l’économie numérique et l’économie circulaire, et transformer son modèle de croissance avec une application plus forte de la science et de la technologie, en particulier dans le tourisme, les services, l’agriculture et l’industrie de la transformation, a-t-il exhorté.

En particulier, Kon Tum devrait se concentrer sur le développement de la marque de certains produits locaux à haute valeur, dont le ginseng de Ngoc Linh, a-t-il souligné.

Le chef du gouvernement a suggéré que Kon Tum devrait mettre en place des mécanismes et des politiques pour attirer plus de ressources pour le développement, renforcer le partenariat public-privé et faire appel à des entreprises d’envergure.

Kon Tum devrait accélérer le décaissement des capitaux d’investissements publics et des capitaux pour les programmes cibles nationaux, tout en renforçant la réforme administrative pour créer un environnement des affaires et des investissements favorable et attractif, et en encourageant la transformation numérique et l’entrepreneuriat, a-t-il souligné.

Il a demandé à Kon Tum de mieux faire en matière de protection sociale, en accordant une plus grande attention à la gestion des terres et des ressources naturelles, à la protection de l’environnement et à la réponse au changement climatique, tout en renforçant la sécurité, la défense et la coopération internationale.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rappelé à l’organisation provinciale du Parti de se concentrer sur l’édification et le remodelage du Parti et du système politique, en renforçant la combativité du Parti et des membres du Parti.

Lors de la séance de travail, il a également répondu à certaines demandes de Kon Tum, notamment le développement de la zone touristique nationale de Mang Den, le développement de l’énergie éolienne et les politiques de soutien aux producteurs de caoutchouc.

Plus tôt dans la journée du 19 août, le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité certains installations et projets socio-économiques de Kon Tum après avoir inspecté les préparatifs de la province pour la nouvelle année scolaire. – VNA