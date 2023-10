Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit la ministre japonaise des Affaires étrangères Kamikawa Yoko. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 10 octobre à Hanoï la ministre japonaise des Affaires étrangères Kamikawa Yoko, en visite au Vietnam, exprimant sa joie devant le développement de plus en plus fort, efficace et intégral de l'amitié et de la coopération Vietnam-Japon.Le Premier ministre vietnamien a proposé que le Japon fournisse une aide publique au développement (APD) de nouvelle génération pour les projets de développement d'infrastructures stratégiques à grande échelle du Vietnam, tels que les routes et les chemins de fer. Il a demandé aux deux parties de coopérer étroitement pour promouvoir l'avancement des projets ferroviaires urbains à Hanoï et à Ho Chi Minh-Ville, du projet de la deuxième filiale du l'Hôpital Cho Ray...Pham Minh Chinh a affirmé que le gouvernement vietnamien continuerait d'améliorer l'environnement de l'investissement, les institutions politiques, le système d'infrastructure et de former des ressources humaines de haute qualité. Il a demandé au gouvernement japonais de créer les conditions permettant aux entreprises vietnamiennes de participer plus profondément à la chaîne d'approvisionnement mondiale du Japon.Concernant les échanges entre les peuples, le Premier ministre a proposé que le Japon envisage de simplifier les procédures d'entrée pour les citoyens vietnamiens ; d’exempter l'impôt sur le revenu et la taxe de résidence pour les stagiaires vietnamiens au Japon.La ministre Kamikawa a affirmé que le Japon coordonnerait et soutiendrait étroitement le Vietnam pour atteindre son objectif de devenir un pays industriel développé à revenu élevé d'ici 2045. Elle s’est engagée à promouvoir la coopération dans les domaines de la transformation verte, de la transformation numérique, de la réponse au changement climatique et à encourager les entreprises japonaises à continuer d'investir au Vietnam.