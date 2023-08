Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong (droite) et le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, a reçu lundi 21 août le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev, à l’occasion de sa visite officielle au Vietnam.



Le secrétaire général Nguyen Phu Trong a souligné que la visite du chef de l'Etat du Kazakhstan marquait un jalon important dans les relations traditionnelles entre les deux pays et illustrait leur volonté commune de renforcer les liens.



Le leader du PCV a informé son interlocuteur des réalisations importantes du Vietnam après près de 40 ans du Doi Moi (Renouveau), soulignant les résultats positifs en matière de développement économique, de garantie de la sécurité sociale et de la politique extérieure axée sur l'indépendance, l'autonomie, la paix, l'amitié, la coopération et le développement, la multilatéralisation et la diversification des relations du Vietnam.



Les deux dirigeants ont discuté d’orientations et mesures afin de porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur dans l’intérêt des deux peuples, ainsi que pour contribuer à la paix, à la stabilité et à la prospérité du monde.



Le président du Kazakhstan a affirmé pour sa part que son pays tenait toujours en haute estime l'amitié traditionnelle avec le Vietnam et le considérait comme un partenaire de premier plan en Asie du Sud-Est.



Il a souligné l'importance de promouvoir les relations entre les partis politiques du Kazakhstan et le Parti communiste du Vietnam.

Le président Kassym-Jomart Tokaïev a en outre exprimé son consensus avec les mesures majeures visant à approfondir les relations bilatérales, notamment la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement, la valorisation des avantages de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasienne dont le Kazakhstan est membre, et en même temps la coopération culturelle afin de renforcer la compréhension mutuelle entre les peuples des deux pays, notamment les jeunes générations. -VNA