L’affiche du Festival du film japonais 2023. Photo : Comité d'organisation/CVN

Hanoï (VNA) - Le Festival du film japonais 2023 se déroule du 27 octobre au 21 décembre dans quatre grandes villes vietnamiennes : Hanoï, Hai Phong au Nord, Dà Nang au Centre et Hô Chi Minh-Ville au Sud.



Organisé annuellement par le Centre d’échange culturel du Japon, le festival se tient du 27 octobre au 9 novembre à Hô Chi Minh-Ville, du 17 au 19 novembre à Dà Nang, du 1er au 3 décembre à Hai Phong et du 8 au 21 décembre à Hanoï.

Les huit œuvres présentées sont des films policiers, dramatiques, d’actions, d’animation, des comédies romantiques. Il s’agit de The Water Flows To The Sea (L'eau coule vers la mer) réalisé par Maeda Tetsu, Liar x Liar (Menteur x Menteur) de Yakumo Saiji, The First Slam Dunk (Le Premier Slam Dunk) d’Inoue Takehiko, The Father Of The Milky Way Railroad (Le père du chemin de fer de la voie lactée) de Narushima Izur, The Lines That Define Me (Les lignes qui me définissent) de Koizumi Nori, Brave: Gunji Senki (Courageux : Gunji Senki) de Motohiro Katsuyuki, A Man (Un homme) d’Ishikawa Kei et We Made A Beautiful Bouquet (Nous avons fait un beau bouquet) de Doi Nobuhiro.

L’affiche du Festival du film japonais 2023. Photo : Comité d'organisation/CVN

Parmi eux, The First Slam Dunk a été adapté de la série de bandes dessinées Slam Dunk. Pour sa part, We Made a Beautiful Bouquet est également un film bien apprécié sur la plate-forme Netflix.

Selon le comité d’organisation, ces long-métrages, qui ont remporté de nombreux prix internationaux ces dernières années, apporteront aux spectateurs de nombreuses émotions.

Ce festival promet d’offrir au public de nouveaux et passionnants points de vue sur le Japon et son peuple. Il entre dans le cadre des activités culturelles en l’honneur du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. - CVN/VNA