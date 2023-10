Un espace créatif au bord du lac Hoan Kiem. Photo: hanoimoi.com.vn Un espace créatif au bord du lac Hoan Kiem. Photo: hanoimoi.com.vn

Hanoi (VNA) - Un large éventail d'activités seront organisées dans le cadre du Festival de design créatif de Hanoi 2023, qui se déroulera du 17 au 26 novembre et qui vise à promouvoir les ressources créatives de la capitale.

L'événement sera organisé conjointement par le Comité populaire municipal, le magazine d'architecture de l'Association vietnamienne des architectes et le Service municipal de la Culture et des Sports, avec le soutien du Bureau de l'UNESCO à Hanoi et du Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat).

Ayant pour thème «Flow», le Festival vise à mettre en lumière le fleuve Rouge, considéré comme un fil conducteur vital reliant les valeurs historiques, culturelles et socio-économiques de la capitale.

Le programme comprendra une exposition de photos intitulée «Flux patrimonial», une exposition d’œuvres architecturales créatives, des activités expérientielles et des performances artistiques.

En outre, des activités créatives seront également organisées sur les sites du patrimoine culturel et dans les villages d'artisanat traditionnel de la ville.

Le Festival offrira aux visiteurs la possibilité de découvrir des espaces créatifs le long d'un itinéraire reliant le vieux quartier, les rues piétonnes autour du lac Hoan Kiem, le château d'eau de Hang Dau, la gare de Long Bien, le pont de Long Bien, la gare de Gia Lam et l’usine de production des wagons de Gia Lam.

Il vise à promouvoir la formation de communautés créatives et à renforcer la connectivité entre différents secteurs tels que l'architecture, les beaux-arts, les arts du spectacle et le design, formant ainsi des plates-formes créatives pour préserver les ressources culturelles de Hanoi. -VNA