Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Les provinces du delta du Mékong mettent en place des mécanismes et des politiques préférentielles pour attirer les investissements dans l'agriculture et le développement rural qui sont des secteurs clés de la région.

La province de Ben Tre dispose d'atouts dans l'agriculture et l'économie maritime. Elle compte environ 77 000 hectares de cocoteraies, 27 000 hectares de vergers, 47 000 hectares de bassins d'aquaculture et 3 500 bateaux de pêche.

Ben Tre encourage les entreprises à investir dans la production agricole de hautes technologies, la transformation et la conservation des produits agricoles destinés à l'exportation. Elle les invite également à construire des centres de distribution de produits agricoles dans le delta du Mékong, à Hô Chi Minh-Ville et dans tout le pays, et à investir dans la chaîne de valeur de la crevette et les services logistiques de pêche.

Nguyen Van Buoi, directeur adjoint du Département provincial de l'agriculture et du développement rural de Ben Tre, a souligné que les entreprises bénéficieront de soutien dans la mise en place de systèmes avancés de gestion de la qualité, l'accès à de nouveaux marchés et aux capitaux.

Le delta du Mékong offre des opportunités aux entreprises dans l'aquaculture et l'agriculture. Photo: VNA



Un projet visant à établir à Can Tho un Centre de connexion, de production, de transformation et d'écoulement des produits agricoles du delta du Mékong a été soumis au Premier ministre. Ce centre comprendra deux zones d'une superficie totale d'environ 250 hectares : l'une de 50 hectares dans le district de Binh Thuy et l'autre de 200 hectares dans celui de Co Do.

Nguyen Ngoc He, vice-président du Comité populaire municipal de Can Tho, a annoncé que les entreprises investissant dans des projets liés à ce centre bénéficieront de nombreuses incitations, telles qu'un taux d'impôt sur les sociétés de 10% pendant 15 ans, une exonération d'impôt sur les sociétés pendant 4 ans, une réduction de 50% des impôts au cours des 9 prochaines années, etc.



Dans la province de Hau Giang, afin d'attirer les investissements dans les domaines des arbres fruitiers et de la pêche, les autorités locales proposent des exemptions ou des réductions de loyers fonciers, soutiennent le recrutement et la formation de la main-d'œuvre conformes aux exigences des entreprises et accompagnent celles-ci dans la recherche de marchés et de matières premières de haute qualité.



Selon le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Tran Thanh Nam, l'avantage du delta du Mékong réside dans ses produits agricoles et aquatiques, notamment pangasius, crevettes, riz et fruits. Le ministère appelle les investisseurs à exploiter ce domaine.



Tran Thanh Nam a également indiqué que le ministère se coordonnait avec les unités compétentes pour mettre en œuvre le projet de développement durable d'un million d'hectares de riz de haute qualité dans le delta du Mékong, accompagné de nombreuses politiques pour encourager les entreprises à y investir.

Le delta du Mékong est une région agricole clé du pays. Il représente plus de 33% du PIB agricole national. Il occupe également la première place nationale en termes de production de riz (56% de la production nationale), de fruits (60%) et de pangasius (98%). La région représente 95% du volume de riz et 60% de produits aquatiques exportés par le pays. -VNA