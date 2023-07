Le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement Dang Quoc Khanh (gauche) et le vice-ministre des Affaires étrangères Do Hung Viet. Photo: VNA Le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement Dang Quoc Khanh (gauche) et le vice-ministre des Affaires étrangères Do Hung Viet. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, Dang Quoc Khanh, a été nommé vice-président permanent du Comité national du Mékong du Vietnam (CNMV), le 25 juillet par le Premier ministre Pham Minh Chinh.Le vice-ministre des Affaires étrangères, Do Hung Viet, a également été nommé vice-président dudit Comité.Le CNMV est une organisation de coordination intersectorielle qui aide le Premier ministre à diriger et à gérer les activités intersectorielles, interprovinciales et transnationales, afin de gérer et d'utiliser efficacement et durablement l'eau et les ressources connexes dans le bassin du Mékong, y compris les bassins de Cuu Long et des fleuves Se San et Srepok du Vietnam, en vertu des dispositions de l'Accord de coopération pour le développement durable du bassin du Mékong, de la Loi sur les ressources en eau, de la Loi sur la protection de l'environnement et des documents juridiques connexes.Il a également pour mission d'étudier et de proposer au Premier ministre des orientations et des solutions pour résoudre des problèmes importants, interdisciplinaires et transnationaux liés au bassin du Mékong.Le Comité surveille et supervise le développement des ressources en eau, ainsi que les activités d'utilisation durable, de protection et de développement de l'eau et des ressources connexes dans le bassin du Mékong pour assurer une utilisation juste et raisonnable des ressources en eau dans le fleuve, et protéger les intérêts du Vietnam à travers les projets de coopération et la recherche scientifique et technologique pour le bassin du Mékong. -VNA