Photo: Adobe Stock

New York, 12 octobre (VNA) – Le Comité de l'ASEAN à New York a organisé une cérémonie pour marquer le 56e anniversaire de la fondation du bloc au siège des Nations Unies (ONU), le 10 octobre (heure locale).L'événement a vu la participation du président de la 78e Assemblée générale des Nations Unies, Dennis Francis, du secrétaire général adjoint aux politiques Guy Ryder, des ambassadeurs et des chefs de délégation des pays membres de l'ONU.En tant que président tournant de l'ASEAN en 2023, le vice-ministre indonésien des Affaires étrangères, Pahala Mansury, a affirmé le rôle central de l'ASEAN en tant que modèle de coopération régionale qui n'a ménagé aucun effort pour maintenir la paix et la stabilité, promouvoir une croissance dynamique et faire face efficacement aux défis mondiaux.S'exprimant lors de la cérémonie, le président de la 78e Assemblée générale des Nations Unies, Dennis Francis, a demandé à l'ASEAN de continuer à démontrer son rôle de premier plan dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD), en prenant des mesures pour répondre au changement climatique et en luttant contre la pauvreté et les inégalités.Il a également exprimé sa gratitude pour le soutien et les contributions de l'ASEAN aux affaires communes de l'ONU et au Bureau du Président de l'Assemblée générale de l'ONU, ajoutant que pour la première fois un représentant vietnamien travaillait au bureau.Par ailleurs, le secrétaire général adjoint aux politiques, Guy Ryder, a souligné qu'au milieu des défis actuels, l'ASEAN continue de jouer un rôle important et d'apporter des contributions positives pour assurer la paix, la sécurité, la prospérité et le développement durable dans la région et dans le monde.Les délégations des États membres de l'ASEAN auprès de l'ONU ont régulièrement entretenu des contacts étroits, des conversations et des réunions et partagé des points de vue et des informations sur des questions d'intérêt commun inscrites à l'ordre du jour de l'ONU.L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) a été créée le 8 août 1967 dans le cadre de la Déclaration de Bangkok, marquant une étape importante dans le processus de développement de la région. - VNA