Gia Lai (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a demandé vendredi 26 janvier à la province de Gia Lai (Hauts Plateaux du Centre) d’accélérer la réforme administrative et d’améliorer l’environnement des affaires dès le début de 2024.

Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê (1er rang, au centre) pose avec les membres de la permanence du Comité provincial du Parti que Gia Lai. Photo : VNA Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê (1er rang, au centre) pose avec les membres de la permanence du Comité provincial du Parti que Gia Lai. Photo : VNA

Gia Lai possède la plus grande superficie naturelle et la deuxième plus grande population des Hauts Plateaux du Centre. Située au nord des Hauts Plateaux du Centre, dans la zone du Triangle de développement Vietnam-Laos-Cambodge, Gia Lai occupe une position stratégique importante, a-t-il souligné lors d’une séance de travail avec la permanence du Comité provincial du Parti que Gia Lai.

Le plus haut législateur a déclaré que les autorités locales devraient se concentrer sur le développement des infrastructures de connectivité dans la province et la région, et assurer l’harmonie et la synchronisation entre la croissance économique et la culture et le développement social, ainsi que l’exploitation durable des ressources, notamment forestières.

Il a demandé à l’organisation du Parti et à l’administration de Gia Lai de continuer à promouvoir l’esprit de solidarité, de démocratie, d’innovation et de créativité, mettant ainsi en œuvre avec succès les tâches politiques de la province.

Le président de l’Assemblée nationale a demandé à la province de construise une organisation du Parti et un système politique propres et forts, et de renforcer la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines.

Il a exhorté la localité à veiller à assurer la sécurité sociale sociale des anciennes bases révolutionnaires, à maintenir le fonctionnement des internats des minorités ethniques et à bien préparer le travail du personnel, en particulier les cadres féminins et des minorités ethniques pour le prochain mandat.

Il a également demandé à Gia Lai d’élaborer et de déployer rapidement des plans pour mettre en œuvre le plan d’aménagement global de la province, contribuant ainsi à la mise en œuvre effective de la résolution n°23 du Politburo sur les orientations du développement socio-économique et de la défense et de la sécurité dans les Hauts Plateaux du Centre d’ici 2030, avec une vision jusqu’en 2045.

La province devrait également prêter attention au développement et à l’amélioration globale de la qualité de l’éducation et de la formation, à la promotion de l’application de la science et de la technologie, à la promotion du potentiel et des atouts pour le développement de l’écotourisme et de l’agrotourisme, ainsi qu’à la préservation et au maintien des valeurs culturelles traditionnelles, a-t-il déclaré.

Il a souligné la nécessité pour Gia Lai de mettre en œuvre efficacement la résolution de l’Assemblée nationale sur un certain nombre de mécanismes et de politiques spécifiques pour la mise en œuvre des programmes cibles nationaux, ainsi que les politiques foncières pour les minorités ethniques dans la Loi foncière amendée.

Avec une position stratégique importante, Gia Lai doit se concentrer sur l’appréhension approfondie et la mise en œuvre efficace de la résolution du 8e Plénum du Parti sur la stratégie de défense de la Patrie dans la nouvelle situation, a-t-il ajouté.

Le plus haut législateur a exprimé sa conviction que Gia Lai se développera rapidement, efficacement et durablement, réalisant son objectif de devenir un centre des Hauts Plateaux du Centre et du Triangle de développement Vietnam-Laos-Cambodge d’ici 2030, et un "plateau de l’écologie, du sport et de la santé" et une destination écologique unique d’ici 2050. – VNA