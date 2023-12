Hanoi (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a loué lundi 25 décembre le secteur du parquet populaire pour les résutats obtenus en 2023 dans la mise en œuvre des tâches assignées par le Parti, l’Etat et l’Assemblée nationale, demandant au secteur d’élever davantage la qualité de l’exercice du pouvoir de poursuite et du contrôle des activités judiciaires.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê s'exprime à la conférence visant à définir les orientations du secteur du parquet populaire pour 2024, à Hanoi, le 25 décembre. Photo : VNA



S’adressant à une conférence visant à définir les orientations du secteur pour l’année 2024, il l’a exhorté à déployer tous les efforts nécessaires pour concrétiser efficacement les résolutions du Parti et les politiques de l’État, en mettant particulièrement l’accent sur la lutte contre les délits liés à la corruption.



Le secteur du parquet populaire a constamment élevé la qualité de l’exercice du pouvoir de poursuite et du contrôle des activités judiciaires, a renforcé sa responsabilité en matière de poursuite, a amélioré les capacités de débats contradictoires du parquet, et a assuré que ses décisions étaient bien fondées, conformes à la loi, n’ont pas laissé les innocents injustement punis et les criminels impunis, s’est-il félicité.



Le plus haut législateur a souligné qu’il était essentiel de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires de manière synchronisée afin d’améliorer la qualité de l’exercice du pouvoir de poursuite et de renforcer le contrôle des activités judiciaires.

Il ne faut pas tolérer aucune erreur judiciaire. Il ne faut pas non plus pénaliser les relations civiles, économiques et administratives, dans le but de créer un environnement stable et propice au développement socioéconomique national. Il est tout aussi crucial de se concentrer sur le traitement des affaires économiques et de corruption, a-t-il insisté.

Le président de l’Assemblée nationale s’est dit convaincu que, forts des acquis obtenus, le secteur continuerait d’accomplir avec succès toutes ses missions, contribuant ainsi à garantir la primauté du droit et à édifier un système judiciaire vietnamien professionnel, moderne, juste et intègre, au service de la Patrie et du peuple.

Le secteur a fait savoir dans son rapport de travail 2023 qu’en 2023, il s’est coordonné avec les organes compétents pour découvrir et poursuivre 98.369 affaires au pénal ( 13,4% par rapport à 2022), dont 947 affaires de corruption et d’abus de positions ( plus de 74%), 31.270 affaires de violation de l’ordre social ( 14,3 %) et 39.034 affaires de violation de l’ordre de gestion économique, de la propriété et de l’environnement ( 13,6 %). – VNA