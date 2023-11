La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan (gauche) et la princesse héritière du Danemark Mary. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - La vice-ministre des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang a accordé une interview à l'Agence vietnamienne d'Information (VNA) sur la signification de la visite officielle de la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan au Danemark et en Norvège du 20 au 25 novembre 2023.

Cette visite revêtait une signification importante pour le Vietnam ainsi que pour les deux pays, et constituait une opportunité de renforcer les relations d'amitié avec ces deux partenaires traditionnels, a déclaré Le Thi Thu Hang.



Elle a témoigné de la détermination du Vietnam et de ces deux pays d'approfondir les relations d'amitié et la coopération traditionnelle, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de coopération sur la base d'une coopération mutuellement bénéfique. La visite de la vice-présidente vietnamienne a été couronnée de succès, apportant de nombreux résultats positifs, a estimé Le Thi Thu Hang.

Concrètement, elle a contribué à renforcer la confiance politique entre le Vietnam, le Danemark et la Norvège. A travers des rencontres, les parties ont également partagé de nombreux points de vue similaires sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun, telles que l'importance de la coopération internationale pour résoudre les défis mondiaux et régler les différends par des moyens pacifiques, sur la base du respect du droit international.

De plus, cette visite a créé un nouvel élan pour la coopération dans les domaines piliers de l'économie, du commerce et de l'investissement. De grandes entreprises danoises telles que CIP, Vestas, Lego... et norvégiennes telles que Equinor, Eagle Technology, Stena Recycling... ont toutes estimé que le Vietnam possédait de nombreux potentiels pour attirer les investissements étrangers.



Forts de leurs atouts et expériences en matière de développement des énergies renouvelables, le Danemark et la Norvège ont affirmé leur soutien au Vietnam dans la mise en œuvre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) et des engagements pris lors de la COP 26 pour parvenir à une neutralité carbone d'ici 2050, a déclaré Le Thi Thu Hang.

En outre, la visite a contribué à renforcer la coopération dans divers domaines tels que la culture, les sports, le tourisme, la santé, l'éducation, l'égalité des sexes, la protection des enfants, l'échange entre les peuples.



Par ailleurs, les dirigeants du Danemark et de la Norvège ont apprécié l'intégration réussie de la communauté vietnamienne, qui contribue de manière positive à la société et aux relations bilatérales.

Sur la base des résultats obtenus, les ministères et les organes concernés de chaque pays continueront à collaborer et à mettre en œuvre des mesures concrètes pour promouvoir la coopération, afin de répondre aux aspirations et aux intérêts des populations et de contribuer de manière positive à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement sur les deux continents et dans le monde. -VNA