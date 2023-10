Hanoï, 31 octobre (VNA) – L'ambassadeur du Vietnam en Mongolie Doan Khanh Tam a qualifié la prochaine visite au Vietnam du président mongol Ukhnaagiin Khurelsukh de jalon dans les relations bilatérales, dans le contexte où les deux pays célébreront le 70e anniversaire de leurs relations diplomatiques l'année prochaine.

Le président mongol Ukhnaagiin Khurelsukh. Photo : VNA

Dans une interview accordée à l'Agence vietnamienne d’Information (VNA) à la veille de la tournée du 1er au 5 novembre, le diplomate a rappelé la première visite en Mongolie du président Hô Chi Minh en juillet 1955 après l'établissement des relations diplomatiques le 17 novembre 1954, et la visite au Vietnam du premier secrétaire du Comité central du Parti révolutionnaire du peuple mongol (MPRP) et président du Conseil des ministres Yumjaagiin Tsedenbal en septembre 1959, affirmant qu'ils jetaient les bases de l'amitié entre les deux peuples.

Les deux pays ont maintenu les échanges de visites et de contacts entre leurs dirigeants de haut rang, contribuant de manière significative à consolider et à renforcer leur confiance et leur compréhension politiques mutuelles, a-t-il indiqué.

Lors de leurs récentes rencontres, les dirigeants vietnamiens et mongols ont exprimé leur volonté de renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines, pour le bien de leurs peuples, ainsi que pour la paix, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde en général, a poursuivi le diplomate.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) rencontre son homologue mongol Oyun-Erdene Luvsannamsrai en marge du Forum économique mondial à Tianjin (Chine), le 27 juin 2023. Photo : VNA

Doan Khanh Tam a estimé que les relations séculaires, le soutien mutuel, l'attention des dirigeants des deux pays, les riches ressources naturelles et l'amélioration de la capacité de production ont créé une base solide et un élan pour la coopération dans tous les domaines, de l'économie et du commerce à la science et à la technologie, l'éducation, la culture, les sports et le tourisme.

En outre, des localités des deux pays ont également établi des liens comme Hanoï - Oulan-Bator, Hô Chi Minh-Ville - Oulan-Bator, Hoa Binh - Tuv et Dak Lak - Orkhon, a-t-il ajouté.

Soulignant l'importance de la visite du président mongol Ukhnaagiin Khurelsukh, Doan Thanh Tam a déclaré qu'il s'agirait de la 4e visite d'État au Vietnam d'un président mongol depuis celle du président de l'époque, Tsakhiagiin Elbegdorj, en novembre 2013.

Le Président Vo Van Thuong (droite) reçoit le secrétaire du Conseil national de sécurité de Mongolie, Jadamba Enkhbayar. Photo : VNA

Les accords de coopération de haut niveau qui seront signés au cours du voyage créeront une base juridique importante permettant aux deux pays d'éliminer les obstacles et de promouvoir la collaboration dans les domaines où les deux pays ont des atouts tels que l'agriculture, les mines et le tourisme, et contribueront à équilibrer la balance commerciale, a déclaré le diplomate.

Il a suggéré que les deux pays élargissent leur coopération dans les domaines de l'exploitation minière, de la croissance verte, de la réponse au changement climatique et de la réduction de la pollution atmosphérique, affirmant que le Vietnam devrait importer des produits d'origine animale de Mongolie.



Le Vietnam a signé environ 20 accords de libre-échange (ALE), a-t-il déclaré, notant que grâce au Vietnam, les entreprises mongoles peuvent accéder à l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et à d'autres marchés.

Les échanges commerciaux entre les deux pays ont doublé pour atteindre 85 millions de dollars en 2022, contre seulement 41,4 millions de dollars en 2017, et leur valeur s'est élevée à environ 75 millions de dollars au cours des huit premiers mois de cette année.

L'ambassadeur a souligné que les deux pays disposent d'un potentiel et d'avantages substantiels pour promouvoir la coopération dans les domaines de l'agriculture, du tourisme, de l'éducation, de la formation, des scences, des technologies de l'information, de la transformation numérique, de l'économie numérique et de l'énergie, et a exprimé sa ferme conviction que les relations se développeront davantage dans à l'avenir. - VNA