La deuxième réunion du Comité commercial de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et le Royaume-Uni a eu lieu le 24 août, à Hanoï sous la co-présidence de la vice-ministre vietnamienne de l'Industrie et du Commerce Phan Thi Thang et le ministre d'État britannique chargé des Affaires et du Commerce, Nigel Huddleston.