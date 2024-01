Le président indonésien Joko Widodo effectuera une visite d'État au Vietnam du 11 au 13 janvier. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La visite d'État du président indonésien Joko Widodo au Vietnam du 11 au 13 janvier vise à approfondir les relations du partenariat stratégique établi entre les deux pays en 2013, a déclaré l'ambassadeur d'Indonésie au Vietnam, Denny Abdi.

Lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'Information (VNA), l'ambassadeur Denny Abdi a affirmé que la visite du président indonésien Joko Widodo était la deuxième visite d'État, après a première en 2018 lorsque les deux parties se sont engagées à porter leur commerce bilatéral à 10 milliards de dollars d'ici 2023.

Le commerce bilatéral a atteint 14,2 milliards de dollars en 2022, dépassant l'objectif fixé, a-t-il déclaré, exprimant sa conviction que le nouvel objectif de 15 milliards de dollars fixé pour 2028 sera bientôt atteint.

L'ambassadeur a déclaré que le Vietnam et l'Indonésie partageaient la vision de devenir les économies à revenu élevé en 2045 et visaient l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050 pour le Vietnam et d'ici 2060 pour l'Indonésie. Il leur a suggéré de faire de grands efforts pour atteindre ces objectifs, affirmant qu'une coopération étroite créerait un grand élan pour les deux pays eux-mêmes et l’ensemble de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

L'ambassadeur d'Indonésie au Vietnam, Denny Abdi. Photo: VNA



Le Vietnam et l'Indonésie sont devenus des partenaires stratégiques en 2013. L'année dernière, les deux pays ont organisé de nombreuses activités pour célébrer le 10e anniversaire de leurs relations. L'ambassadeur a exprimé l'espoir que les deux pays pourraient bientôt élever leurs liens au niveau d'un partenariat stratégique intégral. Cette étape démontrera l'engagement ferme des deux pays en faveur d'une coopération plus efficace et ouvrira de nouvelles opportunités.

Les deux pays devraient s'unir aux niveaux bilatéral et multilatéral pour gérer les troubles politiques dans la région, ainsi que les questions liées au Myanmar et en Mer Orientale, ainsi que d'autres défis de sécurité non traditionnels, a-t-il déclaré.

Grâce à leurs bonnes relations dans tous les domaines, de la politique à l'économie, en tant que membres de l'ASEAN, l'Indonésie et le Vietnam contribueront progressivement au renforcement du rôle de l'ASEAN aux niveaux régional et mondial en vue d'un monde de paix, de stabilité et de développement.

La coopération en matière d'investissement entre les deux pays sera renforcée, en mettant l'accent sur cinq domaines clés, notamment l'agriculture, la pêche, l'industrie de haute technologie telles que l'écosystème des véhicules électriques, les énergies renouvelables et l'économie numérique.

Parallèlement, les deux pays pourront se concentrer sur le développement de produits à haute valeur ajoutée afin de s'intégrer dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, notamment dans les domaines de l'éducation, de la recherche et du développement, ainsi que l'industrie Halal pour stimuler le développement du tourisme. -VNA