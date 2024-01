Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a reçu le 16 janvier à Hanoï une délégation d'étudiants vietnamiens et japonais participant au Programme des jeunes ambassadeurs, organisé à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon.

Le président Vo Van Thuong et une mission de travail sont allés le 16 janvier offrir des fleurs et de l'encens pour commémorer le Président Ho Chi Minh au Temple Chung Son - temple dédié aux ancêtres de l’Oncle Ho - et au Vestige national spécial de Kim Lien, dans le cadre de sa tournée de travail dans la province de Nghe An (Centre).