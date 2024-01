Hanoi (VNA) – La tournée européenne du Premier ministre Pham Minh Chinh pour assister au 54e Sommet du Forum économique mondial (FEM) à Davos, en Suisse, et effectuer des visites officielles en Hongrie et en Roumanie, a été couronnée de succès à bien des égards, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son..

Pendant deux jours de travail très chargés avec plus de 30 activités, le voyage du Premier ministre Pham Minh Chinh pour assister au 54e Sommet du FEM a atteint tous les objectifs fixés, laissant son empreinte diffusant fortement l’image d’un Vietnam doté d’une œuvre, d’un potentiel, d’une position et d’un prestige nouveaux, a-t-il indiqué à la presse.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son. Photo: VNA

Premièrement, les dirigeants des pays et des organisations internationales apprécient hautement la pensée, la vision et les solutions du Vietnam partagées par le Premier ministre sur la promotion de la solidarité internationale, la promotion du multilatéralisme, l’instauration d’une confiance stratégique, l’équilibre des intérêts et la promotion d’une approche mondiale et solidaire, a-t-il précisé.

Deuxièmement, les déclarations du Premier ministre ont transmis des messages clairs sur le développement dynamique du Vietnam, son innovation et sa destination d’investissement attractive pour les entreprises mondiales, a-t-il poursuivi, ajoutant que le Vietnam a créé un nouveau souffle dans la coopération en matière d’investissement étranger de haute qualité.

Troisièmement, nous avons profité du forum pour saisir de nouvelles idées de réflexion et de coopération, l’atmosphère de notre époque et les nouvelles tendances de l’économie mondiale, a-t-il fait savoir, notant que les dirigeants ont mis l’accent sur le renforcement de la confiance stratégique et la promotion d’une approche équilibrée entre coopération et concurrence pour relever les défis mondiaux actuels.



Quatrièmement, la participation du Premier ministre a continué de contribuer à promouvoir les relations entre le Vietnam et le FEM pour qu’elles deviennent plus substantielles et plus approfondies, dans des domaines spécifiques tels que la création du Centre sur la 4e révolution industrielle.



Le Premier ministre a également eu plus de 20 rencontres avec des dirigeants de pays, des organisations internationales et des entreprises de premier plan pour approfondir davantage les relations avec des partenaires dans de nombreux domaines, notamment l’économie, le commerce, l’investissement, la science, la technologie, la transformation numérique, la transition verte, la santé et la propriété intellectuelle.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à gauche) et le Premier ministre roumain Ion-Marcel Ciolacu. Photo : VNA

Après le 54e Sommet du FEM à Davos, les visites officielles du Premier ministre Pham Minh Chinh en Hongrie et en Roumanie a été couronnée de succès à tous égards et constitue une étape importante dans le partenariat intégral Vietnam-Hongrie et le partenariat d'amitié traditionnelle Vietnam-Hongrie, a fait savoir le ministre Bui Thanh Son.

Sa visite officielle en Hongrie vise à continuer de mettre en œuvre fermement la politique extérieure du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, notamment en donnant la priorité au renforcement et à l’approfondissement des relations avec les partenaires intégraux, les partenaires traditionnels, en contribuant au renforcement de la confiance politique et en promouvant les relations avec deux pays amis d’Europe centrale et orientale dans tous les domaines, a-t-il déclaré.

Evoquant l’accueil chaleureux et sincère réservé au Premier ministre Pham Minh Chinh ainsi que ses rencontres multiples dans ces deux pays, y compris avec les communautés vietnamiennes sur place, le chef de la diplomatie vietnamien a fait savoir que les dirigeants hongrois et roumains avaient affirmé que le Vietnam était un partenaire important et de premier plan dans la région Asie-Pacifique et avaient souhaité approfondir, rendre plus efficaces et plus substantielles les relations bilatérales; se coordonner pour relever conjointement les défis mondiaux.

Les dirigeants ont convenu de nombreuses mesures pour porter l’amitié traditionnelle entre leurs pays à une nouvelle étape de développement, de promouvoir les relations de coopération dans les domaines aussi divers que la politique et la diplomatie, l’économie, le commerce et l’investissement, l’éducation et la formation, la culture, le sport, le tourisme, le travail, la science et la technologie, l’information et la communication, l’industrie pharmaceutique, l’innovation, l’environnement.