Dien Bien, 2 mars (VNA) - Le Comité populaire de la province de Dien Bien a organisé le 2 mars une réunion avec des représentants des entreprises de production et de services de la localité pour discuter des préparatifs des événements majeurs de l'Année nationale du tourisme - Dien Bien 2024 et du 70e anniversaire de la Victoire de Dien Bien Phu (7 mai 1954 – 2024).

Selon le vice-président du Comité Pham Duc Toan, il existe plus de 130 restaurants capables de servir les visiteurs avec plus de 6.700 tables et 19 attractions touristiques et lieux de divertissement capables de servir plus de 80.000 visiteurs simultanément.Dien Bien abrite 205 établissements d'hébergement touristique offrant près de 2.800 chambres, soit environ 5.100 lits.Le Comité se coordonnera avec le ministère de la Défense et la Région militaire 2 pour organiser une enquête sur les lieux d'hébergement pour les personnes participant aux défilés... de déployer rapidement les activités associées.Pour les services de transport, une centaine de voyages en bus interprovinciaux à itinéraire fixe sont assurés quotidiennement, transportant environ 3.000 passagers au départ et à l'arrivée de la localité. La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines opère un vol par jour, tandis que VietJet Air propose trois vols par semaine pour répondre à la demande de voyages entre Dien Bien et Hanoï. De plus, VietJet Air opère également trois vols par semaine sur la liaison Dien Bien – Ho Chi Minh-Ville.Les délégués ont axé leurs discussions sur les solutions visant à améliorer l'environnement touristique local, en abordant principalement les questions liées à la conception de circuits, au transport des passagers, à la sécurité et à l'hygiène alimentaires et à la transparence des prix.Le président du Comité, Le Thanh Do, a déclaré que la province de Dien Bien exploiterait et maximiserait son potentiel afin d'atteindre l'objectif de faire du tourisme un secteur économique clé de la localité, en améliorant les moyens de subsistance des résidents locaux.Il travaille dur pour créer des produits touristiques distinctifs et impressionnants, créant ainsi une dynamique pour des percées dans le développement du tourisme, a-t-il souligné.En association avec le 70e anniversaire de la victoire de Dien Bien Phu, l'Année nationale du tourisme- Dien Bien 2024 devrait offrir des expériences inoubliables aux touristes.L'Année nationale du tourisme - Dien Bien 2024 ayant pour thème "Gloire de Diên Biên Phu - Expériences sans fin" compterait 169 programmes et événements, dont 13 à l’échelle nationale qui seront organisés par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, des ministères, secteurs du ressort central.