Phnom Penh (VNA) – Les médias cambodgiens ont largement couvert la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, à Phnom Penh, du 14 au 16 novembre, à l’occasion du 20e Sommet de la Francophonie. Ils ont notamment mis en avant la coopération entre les trois pays voisins ainsi que les perspectives de collaboration technologique au sein de l’espace francophone.



L’Agence Kampuchea Presse (AKP) a consacré plusieurs articles à la rencontre entre le dirigeant To Lam et le président du Sénat cambodgien, Hun Sen, à sa participation à FrancoTech 2026 ainsi qu’au petit-déjeuner de travail réunissant les dirigeants du Vietnam, du Laos et du Cambodge.



Lors de leur rencontre, le 14 novembre, Hun Sen a salué la visite du dirigeant vietnamien, qui témoigne, selon lui, de l’importance accordée aux relations bilatérales et à la Francophonie. Il a également apprécié les progrès économiques du Vietnam ainsi que ses propositions de coopération dans les domaines de l’économie, de l’éducation et des relations frontalières.



Il a par ailleurs souligné la tradition de bon voisinage et de soutien mutuel entre les deux pays, se félicitant de la progression des échanges commerciaux bilatéraux, qui ont dépassé les 10 milliards de dollars. Les deux parties ambitionnent de porter ce montant à 20 milliards de dollars à l’avenir.



Concernant FrancoTech 2026, organisé le 15 novembre, l’AKP a mis en avant le discours du dirigeant vietnamien, qui a souhaité que cet événement favorise le partage des connaissances, la recherche, le transfert de technologies et la création de valeur ajoutée entre les pays francophones.



Le haut dirigeant To Lam a souligné les possibilités offertes par les progrès technologiques pour renforcer les capacités communes et promouvoir un développement fondé sur l’innovation. Il a appelé à intensifier la coopération dans les domaines de la recherche, du transfert de technologies et de l’application des avancées scientifiques à la production et à la vie quotidienne, ainsi qu’à promouvoir l’innovation dans les secteurs économiques clés.



Le petit-déjeuner de travail du 16 novembre entre le dirigeant To Lam, le président du Sénat cambodgien Hun Sen et le secrétaire général du Parti révolutionnaire populaire lao et président du Laos, Thongloun Sisoulith, a également été largement relayé. L’AKP a souligné l’atmosphère chaleureuse de cette rencontre, symbole de l’amitié historique, de la solidarité et de la confiance mutuelle entre les trois pays.



Le site Fresh News a rappelé que ces rencontres entre les dirigeants des trois pays sont devenues une tradition lors des événements internationaux auxquels ils participent ensemble, contribuant ainsi à consolider leur amitié et leur coopération.



De son côté, le quotidien Khmer Times a mis l’accent sur les efforts du Cambodge pour approfondir ses relations économiques avec le Vietnam et le Laos, notamment par le développement des échanges commerciaux et de la coopération transfrontalière.



Citant le porte-parole du Sénat cambodgien, Chea Thyrith, le journal a rapporté que Hun Sen avait salué la visite de To Lam et réaffirmé l’importance des relations historiques entre les deux pays. Il a souligné la complémentarité de leurs économies, encouragé les autorités locales des zones frontalières à renforcer leur coopération et indiqué que les discussions avaient également porté sur l’éducation, les relations politiques et les relations entre les deux Partis, conformément aux engagements pris en février 2026.



Par ailleurs, The Phnom Penh Post a rapporté que le Premier ministre cambodgien Hun Manet, le président français Emmanuel Macron, To Lam et leurs délégations avaient visité le stand de Metfone dans le cadre de FrancoTech 2026 afin de découvrir les produits et solutions technologiques qui y étaient présentés.



Le site Cambodianess.com a, quant à lui, souligné les appels lancés par les dirigeants français, vietnamien, canadien et cambodgien en faveur d’un renforcement de la coopération dans les domaines des technologies, de la recherche et de l’innovation numérique.



Citant le dirigeant To Lam, le média a relevé ses propositions visant à renforcer la recherche, le transfert de technologies et les infrastructures numériques afin de transformer les progrès scientifiques en retombées concrètes pour les économies francophones. Le dirigeant vietnamien a également appelé à développer les compétences numériques, à garantir une utilisation responsable de l’intelligence artificielle (IA) et à investir dans les jeunes et les femmes, acteurs essentiels du futur marché du travail numérique. - VNA

source