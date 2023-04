Photo d'illustration: VGP News



Hanoï (VNA) - La Police d'investigation du ministère de la Sécurité publique a terminé l'enquête et proposé au Parquet populaire suprême de poursuivre en justice 54 personnes dans l'affaire de "Corruption active, courtage de corruption, corruption passive, abus de positions et de pouvoirs dans l'exercice de fonctions officielles et escroquerie pour s'approprier de biens", survenue au ministère des Affaires étrangères, à Hanoï et d'autres villes et provinces.



Parmi les accusés, la police a demandé de poursuivre en justice 21 personnes pour "corruption passive", quatre pour "abus de positions et de pouvoirs dans l'exercice de fonctions officielles", 23 pour "corruption active", quatre pour "courtage de corruption", un pour "escroquerie pour s'approprier de biens" et "corruption active", et un autre pour "escroquerie pour s'approprier de biens".



Il s'agit d'une affaire particulièrement grave et compliquée, survenue dans le contexte de propagation de l'épidémie de COVID-19. Les accusés avaient profité de la situation épidémique à des fins personnelles et lucratives et violé la loi, ce qui avait porté atteinte au fonctionnement d'organes publics, au respect de la propriété, des droits et des intérêts légitimes de citoyens, ainsi qu'à la réputation du Vietnam sur la scène internationale. -VNA