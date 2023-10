Le Vietnam souhaite toujours consolider et renforcer le partenariat stratégique intégral avec la Fédération de Russie à travers les principaux canaux du Parti, de l'Assemblée nationale (AN), du gouvernement et des échanges entre les peuples, a déclaré le 15 octobre le président de l’AN, Vuong Dinh Hue.

La visite officielle au Vietnam du président de la Douma d’État de Russie, Viatcheslav Viktorovitch Volodinede, les 15 et 16 octobre, contribuera à promouvoir la coopération interparlementaire, et plus largement à consolider la confiance politique et renforcer le partenariat stratégique intégral entre les deux pays.