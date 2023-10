Selon le Département de l'environnement du ministère malaisien des Ressources naturelles, de l'Environnement et du Changement climatique, la pluie artificielle par ensemencement des nuages et d'autres mesures seront prises lorsque l'indice de pollution de l'air (API) atteindra 150 pendant plus de 24 heures.Les écoles et les jardins d'enfants devront cesser toutes les activités de plein air lorsque l'API atteindra 100 et fermer leurs portes lorsqu'il atteindra 200.Presque à chaque saison sèche, la fumée des incendies provoqués par le défrichement de terres pour les plantations de palmiers à huile et de pâte à papier en Indonésie obscurcit le ciel d'une grande partie de la région, entraînant des risques pour la santé publique et inquiétant les opérateurs touristiques et les compagnies aériennes.La qualité de l'air en Malaisie se détériore avec 11 zones enregistrant des API malsaines.Le Centre météorologique spécialisé de l'ASEAN (ASMC), basé à Singapour, qui surveille la situation de la brume qui affecte l'Asie du Sud-Est, a détecté près de 250 "points chauds" en termes d'incendies de forêt sur l'île indonésienne de Sumatra et dans une partie de l'île de Bornéo. -VNA