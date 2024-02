Le parc Legoland en Malaisie. Photo: VNA

Kuala Lumpur (VNA) - La Malaisie vise à construire au moins 50 parcs, jardins et lieux de divertissement publics chaque année, avec un plan financier prévu d'environ 10.451 dollars pour chaque projet.



Le ministre malaisien du Logement et de la Gouvernance locale, Ng Kor Ming, a déclaré que son ministère avait alloué 2,09 millions de dollars pour la construction de 22 parcs publics dans l'État de Perak et qu'ils devraient être achevés en 2024.



Pour attirer la participation de la communauté locale, la Malaisie encouragera les gens à fournir des graines pour des arbres qui porteront ensuite le nom de chaque famille. -VNA