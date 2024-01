L'ambassadeur de Chine au Vietnam, Xiong Bo. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La Chine soutient le Vietnam dans la promotion de l'industrialisation et de la modernisation, en particulier dans des domaines clés tels que la promotion de l'économie verte, de l'économie numérique et de la transition énergétique, a déclaré l'ambassadeur de Chine au Vietnam, Xiong Bo, lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'Information (VNA).

L'ambassadeur a souligné le potentiel de coopération énorme entre les deux pays dans ces domaines, en tant que partenaires économiques, commerciaux et d'investissement très importants l'un pour l'autre, apprenant constamment les expériences de développement de chacun. Leur coopération commerciale et d'investissement est hautement complémentaire et bénéfique pour la construction d'une chaîne d'approvisionnement stable et durable.

L'ambassadeur Xiong Bo a déclaré que la Chine et le Vietnam intensifiaient leurs efforts pour promouvoir le projet de ligne de chemin de fer Lao Cai-Hanoi-Hai Phong depuis le Yunnan en Chine jusqu'à la frontière vietnamienne, et que ce projet était entré dans la phase d'élaboration du rapport de faisabilité.

"La Chine est prête à répondre aux exigences du Vietnam et à utiliser des capitaux préférentiels pour l'aider à élaborer un plan de modernisation et de reconstruction de la ligne de chemin de fer Pingxiang-Dong Dang-Hanoï, ainsi que la planification prochaine de la ligne de chemin de fer Mong Cai-Quang Ninh-Hai Phong", a souligné l'ambassadeur chinois.

Selon lui, ces lignes ferroviaires amélioreront considérablement l'efficacité du transport de biens entre la Chine et le Vietnam, réduisant la congestion aux postes frontières. D'autre part, les deux pays mettent en œuvre également à titre expérimental des douanes intelligentes au poste frontière de Huu Nghi, qui pourront fonctionner efficacement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ces lignes ferroviaires ouvriront des corridors économiques reliant le Vietnam à l'Asie centrale, voire l'Europe via la Chine, raccourcissant ainsi la distance entre le Vietnam et la Chine.



La Chine soutient le Vietnam dans le développement d'une économie verte . Photo: VNA

Concernant la diplomatie populaire, le diplomate chinois a souligné l'importance de renforcer la compréhension, le soutien et la participation élargie des peuples des deux pays à la coopération commune car elle constitue la base et une direction de haut niveau est essentielle.

Il a estimé que le nombre de visites mutuelles était encore modeste. Cependant, les hauts dirigeants des deux Partis accordent une grande importance au renforcement des échanges entre les habitants des deux pays et soulignent toujours la nécessité de consolider les relations d'amitié sino-vietnamiennes.

Il a également souligné que les moyens culturels et artistiques jouaient un rôle essentiel pour renforcer la compréhension entre les peuples des deux pays, en particulier entre les jeunes générations.

L'ambassadeur a exprimé l'espoir que les médias des deux pays continueraient à présenter de manière active et complète les échanges et la coopération d'amitié entre secteurs, localités et domaines des deux pays, ainsi que les résultats importants obtenus, afin de renforcer la compréhension mutuelle. -VNA