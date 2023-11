Le directeur du Service de l'industrie et du commerce de Can Tho, Ha Vu Son, à la conférence. Photo: VNA



Can Tho (VNA) - Une conférence pour présenter la 15e Foire internationale du commerce et du tourisme Vietnam-Chine a été organisée le 2 novembre à la ville de Can Tho par le Comité populaire de la ville de Mong Cai (province de Quang Ninh), l'administration de la ville de Dongxing (province chinoise du Guangxi) et le Service de l'Industrie et du Commerce de la ville de Can Tho.

La 15ème Foire Internationale du Commerce et du Tourisme Vietnam-Chine se déroulera du 30 novembre au 4 décembre à Mong Cai. La foire comprendra 400 stands, dont plus de 300 appartiennent à des entreprises vietnamiennes et 100 à des entreprises chinoises.

La foire mettra en avant et promouvra les produits, les projets d'investissement, les services d'import-export et le tourisme du Vietnam et de la Chine auprès des investisseurs, des entreprises et des visiteurs nationaux et internationaux.

Ho Quang Huy, président du Comité populaire de la ville de Mong Cai, a affirmé que la foire était l'un des événements commerciaux internationaux les plus importants dans la région économique clé du Nord du Vietnam. C'est une opportunité pour les fabricants, les entreprises et les investisseurs vietnamiens et chinois de se rencontrer, d'échanger des expériences, de transférer des technologies et de collaborer en matière d'investissement.

Mong Cai travaille activement avec Dongxing pour préparer les meilleures conditions pour une foire réussie, a-t-il dit.

Lors de la conférence, Li Jian, maire de Dongxing, a déclaré que Mong Cai et Dongxing avaient organisé avec succès 14 éditions de la foire, attirant chaque année des dizaines de milliers de visiteurs et d'entreprises.

Li Jian a annoncé que Dongxing se concentrait sur la construction d'une zone agricole nationale modernisée, pilotant des modèles tels que l'élevage de crevettes à pattes blanches. Il a invité les entreprises et les partenaires vietnamiens à coopérer pour réaliser ces modèles.

Le directeur du Service de l'industrie et du commerce de Can Tho, Ha Vu Son, a estimé que le choix de Can Tho pour organiser la conférence pour présenter la 15ème Foire internationale du commerce et du tourisme Vietnam-Chine était une opportunité pour les entreprises du delta du Mékong de se connecter à Quang Ninh et à Dongxing, ouvrant de nouvelles opportunités pour les activités d'exportation.

En marge de la foire, diverses activités sont prévues, notamment des séminaires pour promouvoir le tourisme frontalier, favoriser l’exportation de produits agricoles, sylvicoles et aquacoles vers le marché chinois, des performances artistiques, un tournoi international de golf et un marathon. –VNA