Port (VNA) – Hô Chi Minh-Ville et la ville portugaise de Porto ont signé jeudi 27 juillet un protocole d’accord de coopération entre les deux villes au cours de la période 2023-2025.

Le maire de Porto Rui Moreira (à droite) et le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville Duong Anh Duc lors de la cérémonie de signature du protocole d’accord. Photo: VNA



S’adressant à la cérémonie de signature à Porto, Duong Anh Duc a déclaré qu’il espérait que le protocole d’accord contribuera à renforcer le partenariat entre les deux villes, les deux pôles économiques du Vietnam et du Portugal, notamment dans les domaines de l’économie, de la culture, du tourisme et de l’innovation, contribuant ainsi à promouvoir les liens entre les deux pays. Dans le cadre de l’accord, signé par le maire de Porto Rui Moreira et le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville Duong Anh Duc, les deux parties favoriseront la collaboration dans les domaines de la culture, du tourisme, de l’économie, du commerce, de la modernisation urbaine et de la conservation du patrimoine.Elles créeront des conditions favorables pour que les équipes de football et les clubs des deux villes échangent et partagent leurs expériences, tout en encourageant les départements et agences locales à renforcer leur coopération.S’adressant à la cérémonie de signature à Porto, Duong Anh Duc a déclaré qu’il espérait que le protocole d’accord contribuera à renforcer le partenariat entre les deux villes, les deux pôles économiques du Vietnam et du Portugal, notamment dans les domaines de l’économie, de la culture, du tourisme et de l’innovation, contribuant ainsi à promouvoir les liens entre les deux pays.

Le maire de Porto Rui Moreira et le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville Duong Anh Duc (à droite) se serrent la main. Photo: VNA



Rui Moreira et Duong Anh Duc ont tous deux souligné les similitudes entre Porto et Hô Chi Minh-Ville et leur potentiel de coopération, en particulier dans le tourisme, la conservation du patrimoine culturel, l’enseignement supérieur, la science et la technologie pour le développement des deux villes. Pour sa part, Rui Moreira s’est dit persuadé que l’accord contribuera à former un partenariat économique efficace entre les deux parties et à renforcer la coopération bilatérale dans d’autres domaines, en particulier le tourisme et la modernisation urbaine.S’adressant à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), le maire de Porto a souligné les relations traditionnelles entre le Vietnam et le Portugal ainsi que le partenariat bilatéral croissant ces dernières années grâce aux liens économiques solides entre l’Union européenne et le Vietnam.Rui Moreira et Duong Anh Duc ont tous deux souligné les similitudes entre Porto et Hô Chi Minh-Ville et leur potentiel de coopération, en particulier dans le tourisme, la conservation du patrimoine culturel, l’enseignement supérieur, la science et la technologie pour le développement des deux villes.