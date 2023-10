Cérémonie en l'honneur de 96 majors des universités à Hanoï en 2023. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Une cérémonie en l'honneur de 96 majors des universités à Hanoï en 2023 a eu lieu au Temple de la Littérature, le 10 octobre.

Parmi eux, 43 étaient des hommes et les autres étaient des femmes.

C'est la 21e année consécutive que Hanoï honore les majors des universités sur son sol, démontrant l'attention de la capitale à l'éducation.

Lors de l'événement, le président du Comité populaire municipal, Tran Sy Thanh, a déclaré que les majors des universités sont des talents de la ville, et du pays plus largement. Ils sont également des exemples de jeunes créatifs et dynamiques, également actifs dans la recherche scientifique, l’entrepreneuriat et les activités communautaires.

Ces dernières années, le Comité municipal du Parti et les autorités de Hanoï ont élaboré diverses politiques visant à attirer et à nourrir les talents pour le développement de la capitale. -VNA