Hai Duong (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé mercredi 10 janvier à la province de Hai Duong (Nord) de déployer de manière énergique, synchronisée et efficace le plan directeur visant à en faire une province avec une industrie moderne d’ici 2030.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'adresse à la conférence sur l’annonce du plan directeur et la promotion des investissements de la province de Hai Duong. Photo: VNA





S’adressant à la conférence sur l’annonce du plan directeur et la promotion des investissements de la province de Hai Duong, il a noté les apports importants de Hai Duong aux réalisations obtenues par le pays en 2023, notamment la macroéconomie stabilisée, l’inflation maîtrisée, les grands équilibres garantis, le PIB en hausse de 5,05%, la taille de l’économie vietnamienne évaluée à 430 milliards de dollars, le stock d’investissements directs étrangers en hausse de 32,1%, à 36,6 milliards de dollars, la stabilité politique et sociale maintenue, la défense nationale et la sécurité assurées de même que l’ordre et la paix sociaux, et les affaires étrangères et l’intégration internationale en étant le point culminant.

Selon la décision n°1639/QD-TTg du 19 décembre 2023 du Premier ministre approuvant le plan directeur de la province de Hai Duong pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050, la province devra devenir d’ici 2030 une province avec une industrie moderne, un centre industriel clé du delta du fleuve Rouge, avec un poids économique important, une croissance économique moyenne d’environ 9,5% par an, une population d’environ 2,55 millions de personnes, un taux d’urbanisation de plus de 55%.

Hai Duong devra atteindre les normes urbaines pour les évaluations communes de villes à l’échelon central, devenir une ville moderne, verte, intelligente, sûre et durable, profondément intégrée au niveau international, riche en identité de la culture de la région de l’est, et un moteur important du développement socio-économique du delta du fleuve Rouge.

Le chef du gouvernement a demandé à la province de diligenter le déploiement de son plan directeur, en particulier les secteurs et domaines dans lesquels elle possède des avantages comparatifs, d’accélérer la restructuration économique associée à la rénovation de son modèle de croissance, d’élever la productivité et la compétitivité, sur la base de la transformation numérique, la science, la technologie et l’innovation, et le développement de l’économie verte et circulaire.

Lors de la remise des décisions de politique d’investissement, certificats d’investissement et protocoles de coopération en matière d’investissement à des entreprises et investisseurs. Photo: VNA



En particulier, le développement culturel et social doit rimer avec le développement économique, y compris la conservation, la restauration et la promotion des valeurs culturelles de la région de l’est, la protection du système des vestiges et des sites paysagers tels que ceux de la dynastie des Trân.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a ordonné aux ministères et branches concernés de se coordonner étroitement avec Hai Duong pour bien mettre en œuvre le plan directeur de la province en association avec la planification nationale et la planification sectorielle, trouver des solutions pour améliorer l’environnement des investissements, créer des conditions favorables pour réduire les coûts pour les entreprises et les investisseurs.

Lors de la conférence, Hai Duong a annoncé une liste des projets d’appel à l’investissement, et remis 27 décisions de politique d’investissement, certificats d’investissement et protocoles de coopération en matière d’investissement à des entreprises et investisseurs nationaux et étrangers, avec un capital total de près de 1,4 milliard de dollars dans les domaines des infrastructures de parcs industriels, de la logistique, de l’industrie de la transformation et de la fabrication, de l’industrie de haute technologie, des équipements électroniques. – VNA