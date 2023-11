Men Sam An, vice-présidente du Parti du peuple cambodgien, conseillère suprême du roi du Cambodge, présidente du Conseil national du Front de solidarité pour le développement de la Patrie du Cambodge. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Au nom du Comité central (CC) du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), son président Do Van Chien a envoyé un message de félicitations à Samdech Kittisangahak Bandith Men Sam An à l’occasion de son élection au poste de président du Conseil national du Front de solidarité pour le développement de la Patrie du Cambodge.Dans son message adressé à Men Sam An, qui est également vice-présidente du Parti du peuple cambodgien et conseillère suprême du roi du Cambodge, Do Van Chien a passé en revue la coopération élargie et fructueuse entre le CC du FPV et le Conseil national du Front de solidarité pour le développement de la Patrie du Cambodge.Do Van Chien, également secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), s’est déclaré convaincu que Men Sam An conduirait le Conseil national du Front de solidarité pour le développement de la Patrie du Cambodge à un développement plus étendu pour davantage d’acquis.Il a également suggéré à Men Sam An de continuer à prêter attention à la promotion des relations entre les deux organisations, contribuant ainsi à consolider la bonne coopération et l'amitié traditionnelle entre les deux pays.-VNA