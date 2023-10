Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Les rizières en terrasses sont considérées comme une « spécialité » de la région Nord-Ouest. Elles apportent non seulement une valeur économique avec les produits agricoles récoltés, mais constituent également une attraction touristique très appréciée.



Peut-être qu'aucun endroit au Vietnam ne possède autant et d'aussi belles rizières en terrasses que le Nord-Ouest, la plupart dans les provinces de Yen Bai, Ha Giang et Lao Cai. Le district de Mu Cang Chai (Yen Bai) en compte près de 2.200 hectares, le district de Hoang Su Phi (Ha Giang) près de 765 hectares et Sa Pa (Lao Cai) près de 1 000 hectares. Ces trois localités ont été inscrites dans la liste des paysages nationaux.



Ces derniers temps, plusieurs localités ont développé des circuits touristiques pour découvrir la beauté de ces rizières en terrasses. Des festivals spéciaux ont eu lieu dans de nombreuses provinces. Le baptême aérien en parapente pendant la saison des rizières mûres de Mu Cang Chai a attiré de nombreux touristes...

Rizières en terrasses dans la commune de La Pan Tan, district de Mu Cang Chai, province de Yen Bai. Photo: nhandan.vn



Un atelier "Promouvoir la valeur du patrimoine culturel des rizières en terrasses pittoresques dans les provinces du Nord-Ouest dans le cadre de la coopération pour le développement touristique" a récemment été organisé à Ha Giang.



Présent lors de l’événement, le prof. associé-docteur Duong Van Sau de l’Université de la culture de Hanoï a constaté qu’à l’heure actuelle, les circuits touristiques dans les rizières en terrasses se tiennent principalement pendant deux saisons, en avril-mai et septembre-octobre. Selon lui, il est nécessaire que les localités concernées coopèrent avec les agences de voyage pour organiser des circuits à d’autres saisons telles qu’en juillet-août ou décembre-mars.



Par ailleurs, il est nécessaire de diversifier les expériences associées aux rizières en terrasses. Par exemple, des poissons pourraient être élevés dans ces rizières pour que les visiteurs puissent expérimenter la pêche, puis la dégustation de leurs poissons selon les traditions culinaires locales...



Un représentant d'une entreprise touristique a déclaré que les rizières en terrasses du Nord-Ouest ont beaucoup de potentiel et d'atouts pour développer les sports d'aventure tels que parapente, montgolfière, trekking, marathon, moto, voiture ou VTT le long de pistes sinueuses.



Kenneth Wood, directeur d’un projet touristique suisse pour le développement durable au Vietnam, a partagé que pour développer le tourisme associé aux rizières en terrasses, il est nécessaire d'avoir une approche globale. Les provinces devraient commencer par revoir le plan directeur pour le développement du tourisme, en construisant dès le départ un modèle de coopération étroite entre les agences de gestion de l'État, les entreprises touristiques et les communautés locales.



De son côté, Lai Quoc Tinh, président de l’Association du tourisme de la province de Ha Giang, a souligné l’importance de la coopération entre les localités du Nord-Ouest pour organiser de nouveaux circuits à plusieurs destinations.



Lors de l’atelier, les localités concernées ont présenté deux nouveaux circuits dont l’un reliant Hanoï, Phu Tho à plusieurs destinations de Yen Bai, Lai Chau, Lao Cai et Ha Giang, et l’autre entre Hanoï, Hoa Binh, Son La, Dien Bien, Lai Chau, Lao Cai et Ha Giang. -VNA