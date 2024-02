Lors du programme « Vietnam – Printemps du pays natal », tenu les 3 et 4 février dans la ville d'Amagasaki, au Japon. Photo: VNA

Tokyo (VNA) – Le programme « Vietnam – Printemps du pays natal » a eu lieu les 3 et 4 février dans la ville d'Amagasaki, préfecture japonaise de Hyogo, à l’occasion du Nouvel An lunaire 2024.



Cet événement a été organisé par les associations des Vietnamiens de la région japonaise du Kansai, avec le soutien du consulat général du Vietnam à Osaka et des autorités d'Amagasaki.



Le consul général vietnamien à Osaka, Ngo Trinh Ha, a souligné que ce programme offrait une opportunité aux Vietnamiens au Japon, au Kansai en particulier, de renforcer leur solidarité, tout en promouvant la culture vietnamienne auprès d’amis internationaux.

Un numéro de danse. Photo: VNA



Il permet également aux entreprises vietnamiennes et japonaises de rechercher des opportunités de coopération, a-t-il ajouté, avant de se déclarer convaincu qu’il contribuerait à renforcer la coopération et les échanges entre les deux pays.



Le maire d'Amagasaki, Matsumoto Shin, a déclaré que sa ville abritait désormais plus de 2.200 Vietnamiens qui contribuaient au développement local, ajoutant que cet événement contribuerait à favoriser les échanges et la compréhension mutuelle entre le Vietnam et le Japon, ainsi qu'entre les résidents locaux et les Vietnamiens.



Avec une large gamme d'activités, dont des performances artistiques et un défilé de mode, le festival de deux jours a attiré environ des dizaine de milliers de visiteurs. -VNA