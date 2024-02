Photo : VNA

Hanoï (VNA) - À l'occasion du Tet traditionnel du Dragon 2024, les étudiants et les stagiaires vietnamiens dans le sud d'Israël ont organisé une fête de fin d'année et accueilli le réveillon du Nouvel An lunaire pour souhaiter une nouvelle année de paix et de réussite, selon Dao Khanh Linh, cheffe du groupe d'étudiants vietnamiens du Centre international de formation agricole d'Arava (Arava International Center for Agricultural Training-AICAT).L'AICAT, situé dans le sud d' Israël , près de la bande de Gaza, accueille actuellement environ 80 stagiaires vietnamiens. Ce sont tous des étudiants qui s'absentent de chez eux pour la première fois et célèbrent le Nouvel An lunaire à l'étranger dans un contexte de guerre et de conflit en cours.L’AICAT est l'un des quatre grands centres internationaux de formation agricole en Israël qui accueilli régulièrement des étudiants et stagiaires vietnamiens.Selon Tran Van Giooc, responsable chargé de la communauté à l'ambassade du Vietnam en Israël, lorsque le conflit entre Israël et le mouvement Hamas a éclaté, l'ambassade a accordé une attention particulière à la protection des citoyens.