Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la cérémonie de signature du protocole d'accord Vietnam-WEF pour la période 2023-2026 au WEF Tianjin, le 26 juin 2023. Photo baoquote.vn

Hanoï, 14 janvier (VNA) - La visite de travail du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh en Suisse pour participer à la 54e réunion annuelle du Forum économique mondial ( FEM ) à Davos sera l'occasion pour le pays indochinois de réaffirmer sa contribution et son rôle lors des forums multilatéraux.C'est l'opinion commune des spécialistes internationaux et suisses lors des échanges des opinions avec l'Agence vietnamienne d’Information (VNA) à propos du voyage de Pham Minh Chinh qui débute le 16 janvier.Selon Philipp Rösler, ancien vice-Premier ministre allemand et premier consul honoraire du Vietnam en Suisse, ce pays d'Asie du Sud-Est a récemment apporté des contributions évidentes aux forums multilatéraux.D'autre part, il a souligné que la participation du Premier ministre vietnamien à la conférence est considérée comme une étape importante et que les activités de la délégation constitueront un autre succès des événements marquants des relations extérieures d Vietnam.Avec des activités comme celles-ci, le Vietnam démontre à ses amis internationaux sa position de pays doté d’atouts en matière de plans économiques tournés vers l’avenir, en mettant l’accent sur la croissance durable et la numérisation dans tous les secteurs.À son tour, Ivo Sieber, ancien ambassadeur de Suisse au Vietnam, a exprimé de grands espoirs quant au voyage de la délégation vietnamienne de haut rang du Vietnam, affirmant que Pham Minh Chinh assisterait non seulement à la réunion, mais tiendrait également des rencontres en marge de la réunion.Il a souligné la mise en œuvre par les deux pays de nombreux projets de développement 50 ans après l'établissement des relations diplomatiques.Le Vietnam est membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour la période 2023-2025, tandis que la Suisse a également assumé la présidence de cet organe l'année dernière, rapporte le communiqué.Il s'est dit convaincu que le voyage de travail du Premier minisrtre Pham Minh Chinh serait une opportunité de promouvoir davantage l'image du Vietnam sur la scène internationale.Roger Köppel, ancien membre de l'Union populaire suisse et rédacteur en chef du journal Die Weltwoche, a déclaré que le Vietnam devrait profiter des plates-formes de promotion de la coopération multilatérale afin de montrer au monde les réalisations obtenus ces dernières années par le Parti communiste et du gouvernement du Vietnam.Ewald Beivi, responsable des relations commerciales et du développement à l'Université de Zurich, a déclaré que la conférence était une excellente occasion pour le Vietnam de rechercher de nouvelles idées et de se mettre à jour sur les nouvelles tendances. - VNA