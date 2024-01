Hanoï, 10 janvier (VNA) - L'Association vietnamienne de golf, en collaboration avec Vietnam Television Cable (VTVCab) et le groupe VGS, a lancé les prix 2023 de l'Association vietnamienne de golf (VGA), afin d'honorer des individus et des organisations exceptionnels contribuant au développement du golf dans le pays.

Nominations pour les VGA Golf Awards 2023. Photo: vietnamgolfmagazine.net

Les catégories de récompenses comprennent les golfeurs masculins et féminins de l’année, le joueur du circuit VGA de l’année, les golfeurs juniors masculins et féminins de l’année, l’association de golf de l’année et le joueur qui aura reçu le plus de votes des fans.Il y aura deux tours de vote pour sélectionner les lauréats. Au premier tour, les agences spécialisées de l'association désigneront cinq candidats pour chaque catégorie de prix, à l'exception de la catégorie association de golf de l'année, dans laquelle 10 candidats seront proposés. La liste des candidats sera publiée sur le système de vote Vhandicap et sur le site https://vgaawards.golfnews.vn pour le vote.Les fans voteront pour sélectionner un candidat dans chaque catégorie afin de le qualifier pour le deuxième tour et les trois candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans chaque catégorie passeront au deuxième tour. La période de vote s'étend jusqu’au 22 janvier 2024.Au deuxième tour, le jury votera au scrutin secret pour sélectionner un gagnant dans chaque catégorie, à l'exception de la catégorie du joueur qui aura reçu le plus de votes des fans.La cérémonie de remise des prix aura lieu à Hanoï le 28 janvier. - VNA