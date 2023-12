Réunion entre les dirigeants de la province vietnamienne de Cao Bang et de la ville chinoise de Baise. Photo: VNA Réunion entre les dirigeants de la province vietnamienne de Cao Bang et de la ville chinoise de Baise. Photo: VNA

Cao Bang (VNA) – Une cérémonie aura lieu fin décembre pour annoncer officiellement la transformation des deux portes frontalières Tra Linh (Vietnam) - Longbang (Chine) en portes internationales.Le Comité populaire de la province septentrionale de Cao Bang s'est entretenu le 14 décembre avec les dirigeants du gouvernement populaire de la ville de Baise, région autonome Zhuang du Guangxi en Chine, au poste-frontière de Tra Linh, district de Trung Khanh, pour discuter des préparatifs de la cérémonie.Le président du Comité populaire de Cao Bang, Hoàng Xuan Anh, a souligné que l'annonce officielle de la transformation des portes frontalières de Tra Linh - Longbang en portes internationales et de l'ouverture du poste-frontière de Na Doong - Na Ray constituerait une étape importante démontrant le développement de la coopération entre Cao Bang et la région autonome Zhuang du Guangxi, ainsi qu'entre le Vietnam et la Chine.Cela contribuera également à promouvoir la coopération bilatérale, en particulier dans le commerce des produits agricoles, le tourisme et les échanges entre les peuples, a-t-il noté.Cao Bang et Baise ont actuellement la paire de portes frontalières Soc Giang - Pingmeng, la paire de portes frontalières internationales Tra Linh - Longbang qui comprennent le passage Na Doong - Na Ray, la paire de portes frontalières Po Peo - Yuewei et le poste-frontière Dinh Phong – Xinxing.Hoang Xuan Anh a demandé la coordination de deux parties pour gérer les procédures permettant aux résidents frontaliers d'échanger des marchandises.Pour sa part, le maire de la ville de Baïse, Ge Guoke, s’est mis d’accord sur le plan d'organisation de la cérémonie et les orientations de coopération dans différents domaines, notamment les services, le commerce et les échanges culturels entre les deux peuples.Il a exprimé son espoir que Cao Bang créera les conditions permettant aux entreprises chinoises d'investir dans un esprit de coopération pour un développement commun. -VNA