Photo : nhandan.vn



Hanoï (VNA) - La Croix-Rouge vietnamienne a récemment lancé le 25 février à Hanoï la campagne « Un million de pas de bonté » pour commémorer le 70e anniversaire de la victoire de Dien Bien Phu et collecter des fonds pour les personnes en situation difficile dans la région Nord-Ouest.

L'événement vise à démontrer le respect et la gratitude pour les sacrifices lors des guerres pour l'indépendance nationale du pays.

Organisée du 25 février au 22 avril, la campagne vise à attirer 70 000 personnes, qui participeront à des mouvements sportifs et enregistreront ensuite leurs performances via l'application V_Race avec un marqueur de 700 000 kilomètres.

Il vise également à collecter 7 milliards de dongs ( environ 280 000 dollars) pour soutenir les étudiants des zones montagneuses et aider les familles pauvres à disposer de moyens de subsistance durables, ainsi qu'à organiser un marché humanitaire pour fournir des produits essentiels à 700 ménages en difficulté et à procéder à des examens médicaux pour les personnes défavorisées dans les provinces du Nord, telles que Dien Bien, Son La et Thai Nguyen.

Outre cet événement, la Croix-Rouge vietnamienne organise également tous les dimanches du 25 février au 22 avril des marches collectives dans les villes et provinces, en association avec les mouvements de don de sang et d'organes et de plantation d'arbres. -VNA