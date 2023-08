Photo : VNA

Hanoï (VNA)-A l’occasion de la célébration du 56e anniversaire de la fondation de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), le 8 août, l'ambassade du Vietnam à Singapour, en coordination avec l'ambassade d'Indonésie (pays assumant la présidence de l'ASEAN 2023), et les ambassades des pays de l'ASEAN ont organisé une marche et un échange entre les ambassades et les agences de représentation auprès des pays de l'ASEAN à Singapour.Ces activités ont réuni plus de 100 diplomates et leurs maris/épouses des ambassades des pays de l'ASEAN, les dirigeants du Département de l'Asie du Sud-Est, le ministère des Affaires étrangères de Singapour, le personnel diplomatique de l'ambassade du Timor Orientale (pays jouissant du statut d'observateur de l' ASEAN ) et des responsables d'autres agences représentatives du Vietnam dans la région.Il s'agit des premières activités collectives en plein air des ambassades des pays de l'ASEAN à être organisées depuis la fin de la pandémie de COVID-19. Elles favorisent les échanges, renforcent la solidarité et la coopération, et promeuvent l'image de l'ASEAN auprès du public singapourien et des amis internationaux.L'ambassadeur du Vietnam à Singapour, Mai Phuoc Dung, a apprécié la proposition de l'ambassadeur d'Indonésie, qui assure la présidence tournante de l'ASEAN, d'organiser ces activités, contribuant ainsi à connecter davantage les membres de l'ASEAN en poste à Singapour. -VNA