La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères Nguyen Minh Hang. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Sur invitation du président américain Joe Biden, le président vietnamien Vo Van Thuong, son épouse et une délégation vietnamienne de haut rang participeront à la Semaine du Sommet de l’APEC (Forum de coopération économique Asie-Pacifique) 2023 et effectueront les activités bilatérales aux États-Unis du 14 au 17 novembre.



La décision de rejoindre l'APEC en 1998 est une décision stratégique dans l'intégration économique internationale du Vietnam, jetant la base pour l'intégration mondiale et contribuant au développement du pays ainsi que de la région, a affirmé la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères Nguyen Minh Hang, lors d’une interview accordée à la presse avant l’événement qui aura lieu à San Francisco, aux États-Unis.



Au cours des 25 dernières années, le Vietnam a contribué de manière active, responsable et efficace à tous les domaines de coopération, laissant de nombreuses marques importantes dans le processus du développement de l'APEC.

Premièrement, le Vietnam est l’une des rares économies à accueillir deux fois le Sommet de l’APEC, en 2006 et 2017.



« Lors de l'APEC 2006, nous avons marqué notre présence avec le Plan d'action de Hanoï visant à mettre en œuvre les objectifs de Bogor en matière de libéralisation du commerce et des investissements. Pour la première fois, l’APEC a approuvé l’idée de créer une zone de libre-échange Asie-Pacifique. En 2017, nous avons proposé une initiative visant à construire une nouvelle vision de l'APEC après 2020 et créé le Groupe de vision de l'APEC, ce servant de base à l'APEC pour adopter la Déclaration commune sur la Vision de Putrajaya jusqu'en 2040 déterminant les orientations et les objectifs stratégiques et prioritaires de la coopération de l'APEC dans la nouvelle période ».



Deuxièmement, le Vietnam est l'un des membres les plus actifs dans la proposition d'initiatives et de projets de coopération, avec près de 150 projets, dans des domaines allant du développement des ressources humaines à la promotion du commerce électronique, en passant par la sécurité alimentaire, l'autonomisation économique des femmes, le développement rural et urbain, les déchets marins, réponse au changement climatique...

La Semaine du Sommet de l’APEC 2023 aura lieu du 14 au 17 novembre à San Francisco, aux États-Unis. Photo : VNA



Troisièmement, le Vietnam a affirmé son rôle de direction, en promouvant la mise en œuvre des programmes de coopération de l'APEC en assumant des positions importantes dans les mécanismes du Forum, dont le directeur exécutif du Secrétariat de l'APEC, le président du groupe de l'ASEAN au sein de l'APEC.

Selon Mme Hang, le Sommet de cette année revêt une signification importante, exprimée sous deux aspects. Premièrement, le sommet marque exactement le 30e anniversaire de la tenue du premier Sommet de l'APEC aux États-Unis. Deuxièmement, le sommet se déroule dans le contexte plein de changements de la situation économique mondiale, avec les risques et défis étroitement liés aux grandes opportunités de coopération et de développement. C’est le moment qui exige que les membres de l’APEC renforcent le dialogue et la coopération, transformant les défis en opportunités de reprise et de développement durable.

Les dirigeants discuteront de questions majeures, notamment la promotion de la coopération commerciale et d'investissement, la croissance durable et inclusive, le renforcement de la connectivité régionale et de l'intégration économique, promouvant ainsi la tendance au dialogue et à la coopération, contribuant au développement durable et à la prospérité de la région.

A propos de la participation du Vietnam à la Semaine du Sommet de l’APEC 2023, la vice-ministres a annoncé que Vo Van Thuong se joindrait aux dirigeants de l'APEC pour discuter de questions majeures de l’économie régionale comme mondiale, définissant les orientations de la coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement, des sciences et des technologies, de l'innovation et d’autres.

Le président assistera, prendra la parole lors de nombreuses séances de travail au Sommet des affaires de l'APEC qui verra la participation de plus de 2 000 dirigeants de grandes entreprises du monde et de la région Asie-Pacifique. Le président vietnamien transmettra un message fort au monde des affaires pour qu'il s'unisse pour surmonter les défis de la période actuelle et profiter des opportunités pour promouvoir le développement durable de la région et de chaque économie, y compris le Vietnam.

Le président rencontrera de hauts dirigeants et des partenaires américains, notamment ceux en Californie. Ces rencontres et contacts continueront à promouvoir les relations bilatérales, dans l'esprit de la récente Déclaration commune sur l'établissement du partenariat stratégique intégral Vietnam-États-Unis, notamment dans les domaines de l'éducation et de la formation, des sciences et technologies, de l'innovation et de la connexion des localités. -VNA