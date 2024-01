Le ministre des Finances Hô Duc Phoc présente un rapport sur le projet de résolution sur certains mécanismes et politiques spécifiques pour éliminer les difficultés et les obstacles et accélérer la mise en œuvre des programmes cibles nationaux. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Dans le cadre de la 5e session extraordinaire de la 15e Assemblée nationale (AN), les députés ont discuté mardi matin en groupes du projet de résolution sur certains mécanismes et politiques spécifiques pour la mise en œuvre des programmes cibles nationaux.



Le ministre des Finances Hô Duc Phoc a présenté un rapport sur ce projet de résolution sur certains mécanismes et politiques spécifiques pour éliminer les difficultés et les obstacles et accélérer la mise en œuvre des programmes cibles nationaux.



De nombreux députés ont choisi de mettre en œuvre un mécanisme pilote de décentralisation dans la gestion et la mise en œuvre des programmes cibles nationaux pour la période 2024-2025.



Le député Nguyên Hoang Mai (province de Tiên Giang) a déclaré que ce plan garantirait une décentralisation complète, permettant aux autorités des districts d’être proactives et flexibles dans la gestion et la mise en œuvre des programmes cibles nationaux, servant de base pour le développement de programmes cibles nationaux pour la période 2026-2030.



Concernant cette question, le député Hoang Quôc Khanh (province de Lai Châu) a suggéré que les autorités provinciales ne jouent que le rôle de contrôle et de supervision. Selon lui, le reste devrait être décentralisé aux autorités des districts pour déployer les programmes plus rapidement.



Le projet de résolution comprend 6 chapitres, avec 8 mécanismes spécifiques pour éliminer complètement les difficultés et les obstacles, et continuer à créer des conditions favorables aux localités afin d’accélérer la mise en œuvre et le décaissement des fonds pour les programmes cibles nationaux.



Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a déclaré que les principes des mécanismes spécifiques proposés consistaient en une forte décentralisation et un renforcement des capacités locales, du contrôle et de la supervision.



Il convient toutefois de tenir compte de la situation réelle de chaque localité, de gérer strictement l’allocation budgétaire pour la mise en œuvre, a souligné le dirigeant.



Toujours mardi matin, les députés ont également discuté de questions liées aux investissements publics. -VNA