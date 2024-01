Afflux quadruplé de touristes étrangers à Khanh Hoa pendant les vacances

Pendant les trois jours de vacances du Nouvel An, plus de 465.000 touristes ont afflué vers Khanh Hoa, dont plus de 35.500 étrangers, représentant une multiplication par plus de 4 par rapport aux jours ordinaires, a annoncé le service provincial du tourisme lundi.