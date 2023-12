Photo : VNA

Hanoï, 29 décembre (VNA) - Le président du conseil d'administration de la compagnie par actions des technologies Viet A (Viet A Technologies JSC), Phan Quoc Viet, a été condamné à un total de 25 ans de prison pour « abus de position et de pouvoir dans l'exercice de ses fonctions » et « violation des règles d'appel d'offres, causant de graves dommages », dans l’affaires du kit de test COVID-19 au Viet A Technologies JSC et à l'Académie de médecine militaire.Le tribunal militaire de la capitale Hanoï a annoncé le verdict le 29 décembre, à l'issue d'un procès et de délibérations de trois jours.Ho Anh Son, ancien directeur adjoint de l'Institut de biomédecine et de pharmacie de l'Académie de médecine militaire, a été condamné à 12 ans de prison alors qu'il était ancien directeur du Département des sciences et technologies pour les secteurs économiques et techniques du ministère des Sciences et des Technologies (MoST) Trinh Thang Hung a été condamné à 15 ans de prison.Quatre autres accusés de « violation des règles d'appel d'offres, causant de graves dommages », encouraient des peines de prison allant de 4 à 7 ans.Selon l'acte d'accusation, au milieu de l'épidémie de COVID-19, le conseil d'administration de l'Académie de médecine militaire a envoyé un document au MoST, proposant la tâche de développer des kits de test du COVID-19.L'accusé a réussi à impliquer la société Viet A Technologies JSC dans le projet de développement de kits de test d'une valeur de près de 19 milliards de dong (plus de 781.400 dollars) et l'a aidé à obtenir une licence pour produire illégalement les kits de test.Leurs actes répréhensibles ont causé une perte économique de près de 18,5 milliards de dongs (762.260 dollars). - VNA