Le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong (droite) et le président américain Joe Biden à Hanoï. Photo : VNA







La Hanoï (VNA) – Dr. Ruvislei González Saez, chercheur principal au Centre cubain de recherche sur les politiques internationales (CIPI), a déclaré que 2023 était une année particulièrement réussie pour la diplomatie vietnamienne dans la mise à niveau des relations avec des partenaires importants sur la scène internationale.La diplomatie vietnamienne a obtenu de nombreuses réalisations remarquables, notamment les visites des dirigeants des principales puissances mondiales telles que les États-Unis et la Chine, les relations bilatérales ayant été portées à une nouvelle hauteur, a déclaré l’expert cubain, lors d’une récente interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information.

A l’occasion de la visite du président américain Joe Biden au Vietnam en septembre dernier, les deux pays ont porté leurs relations au niveau d'un partenariat stratégique intégral. Ce mois-ci, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a également mené des activités bilatérales à Washington. En octobre, le président du Vietnam, Vo Van Thuong a participé au 3e Forum de "la Ceinture et la Route" pour la coopération internationale en Chine. En décembre, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping a effectué une visite d’Etat au Vietnam.

Ces activités reflètent la réussie de la politique extérieure d’amitié du Vietnam, a souligné Dr. Ruvislei. Plus précisément, au niveau bilatéral, le Vietnam a approfondi son partenariat de coopération stratégique intégral avec la Chine et a convenu de construire une communauté d’avenir partagé. Le Vietnam a également porté ses relations avec le Japon au niveau d'un partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde

Au niveau multilatéral, 2023 est la première année où le Vietnam assume le poste de membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour le mandat 2023-2025. Le Vietnam a été élu vice-président du Comité intergouvernemental de la Convention sur la protection du patrimoine culturel immatériel (Convention de 2003) de l'UNESCO.

Le Vietnam et la Chine ont convenu d’élaborer un plan de coopération visant à promouvoir conjointement la connexion entre le cadre "Deux corridors, une ceinture" et l'initiative "une Ceinture et une Route". Ces dernières années, le Vietnam était toujours un membre actif de l’ASEAN.

L’expert cubain s’est déclaré convaincu que la mise à niveau des relations avec d’autres pays, notamment les États-Unis et le Japon, constitue un levier pour le développement économique du Vietnam. Les États-Unis demeurent le principal débouché du Vietnam, avec un excédent commercial important ainsi que de nouvelles opportunités de coopération dans de nombreux domaines tels que l'éducation, la santé, le changement climatique, la sécurité et la coopération internationale. En outre, le Japon joue un rôle très important en tant que fournisseur d’aide publique au développement (APD) et est l’un des premiers investisseurs étrangers au Vietnam.

Dans un contexte mondial complexe, le maintien d’une politique extérieure indépendante et neutre, sans renoncer aux principes de protection d'un monde plus équitable dans lequel chacun est respecté, est une bonne voie du Vietnam, a conclu Dr. Ruvislei. -VNA