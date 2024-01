Les billets d'avion entre Ho Chi Minh-Ville et Chengdu (Chine) sont mis à la vente à partir d'aujourd'hui. Cette nouvelle route sera inaugurée le 10 février 2024. Photo: Vietjet

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Vietjet continue d'étendre son réseau de vols internationaux avec la nouvelle liaison Ho Chi Minh-Ville - Chengdu (Chine), contribuant à promouvoir le commerce et le tourisme entre les deux villes et, plus généralement, entre le Vietnam et la Chine.

Les billets d'avion entre Ho Chi Minh-Ville et Chengdu (Chine) sont mis à la vente à partir d'aujourd'hui. Cette nouvelle route sera inaugurée le 10 février 2024, premier jour du Nouvel An lunaire avec une fréquence de 7 vols aller-retour par semaine.

Les vols partiront de l'aéroport international de Tan Son Nhat à 19h10 (heure locale) et arriveront à l'aéroport international de Chengdu Tianfu à 00h15 le lendemain (heure locale). Les vols retour partiront de Chengdu à 00h50 (heure locale) et atterriront à Ho Chi Minh-Ville à 03h55 (heure locale).

Pour célébrer la nouvelle année 2024 et la nouvelle liaison Ho Chi Minh-Ville - Chengdu (Chine), Vietjet propose des milliers de billets à 0 dongs (hors taxes et frais) aux passagers qui réservent leurs billets à partir d'aujourd'hui sur www.vietjetair.com ou sur l'application mobile Vietjet Air avec la période de vol du 10 février 2024 au 30 mars 2024.

En visitant Chengdu, les touristes ont la possibilité d'explorer la culture chinoise dynamique avec des attractions célèbres telles que la vieille rue Jinli, le pont d’Anshun, la base de recherche de Chengdu sur l'élevage des pandas géants, ou de venir facilement à Jiuzhaigou - un site du patrimoine mondial reconnu par l'UNESCO, etc.

Pour sa part, Hô Chi Minh-Ville est un centre économique animé du Vietnam avec diverses options de voyage au Vietnam et dans la région via le réseau de vols de Vietjet.

Avec une flotte moderne, à faibles émissions et respectueuse de l'environnement, un personnel de cabine professionnel et dévoué et une assurance voyage Sky Care gratuite, Vietjet offre aux passagers des vols remplis de joie vers d'innombrables destinations attrayantes. En voyageant avec Vietjet, les passagers peuvent déguster la cuisine vietnamienne, notamment Pho Thin, Banh mi, etc., ainsi que des cuisines internationales, ainsi que la possibilité d'accumuler des points pour échanger des bons du programme de fidélité Vietjet SkyJoy.

Le transporteur de nouvelle génération Vietjet a non seulement révolutionné l'industrie de l'aviation au Vietnam, mais a également été une compagnie aérienne pionnière dans la région et dans le monde. En mettant l'accent sur la capacité de gestion des coûts, des opérations efficaces et des performances, Vietjet offre des opportunités de vol à des tarifs économiques et flexibles ainsi que des services diversifiés pour répondre aux demandes des clients.

Vietjet est un membre à part entière de l'Association du transport aérien international (IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le classement le plus élevé en matière de sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par le seul site web d'évaluation de la sécurité et des produits au monde, airlineratings.com, et est classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour un financement et des opérations sains par Airfinance Journal en 2018 et 2019.

La compagnie aérienne a également été nommée Meilleur transporteur low-cost par des organisations de renom telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d'autres. -VNA