Le vice-ministre et secrétaire d'État chargé des Relations parlementaires du ministère hongrois des Affaires européennes, Zsigmond Barna Pál. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh effectuera une visite officielle en Hongrie, sur invitation de son homologue hongrois Viktor Orbán.

Cette visite jouera un rôle significatif, a déclaré le vice-ministre et secrétaire d'État chargé des Relations parlementaires du ministère hongrois des Affaires européennes, Zsigmond Barna Pál, lors d'une conférence de presse à Hanoï sur les contenus liés à la visite officielle du Premier ministre vietnamien, Pham Minh Chinh.

Il s'agit d'une visite d'une grande importance historique, a-t-il souligné, soulignant que la Hongrie entretient actuellement de bonnes relations avec le Vietnam et souhaite élever le niveau de coopération bilatérale dans tous les domaines, notamment politique, culturel et économique.

Les deux parties ont de nombreux éléments et idées communs qui devraient être partagés, notamment les mesures que le Vietnam et la Hongrie mettent en œuvre pour relever les défis du monde d'aujourd'hui, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le ministre hongrois de la Justice Tuzson Bence. Photo: VNA



En outre, l’éducation joue un rôle clé dans le lien multiforme entre les deux pays a-t-il ajouté.



L'éducation et la formation constituent un domaine traditionnel de coopération entre les deux nations. Le responsable a estimé que le potentiel de coopération dans les domaines de l'éducation, du Parlement, des finances et de la justice est clairement exceptionnel et peut être exploité à travers la participation des parties concernées.

Il a également apprécié la gastronomie vietnamienne et l’intégration des Vietnamiens vivant en Hongrie.

Les deux pays pourraient renforcer également leur coopération dans d’autres domaines tels que le culture et le sport.

Après avoir participé à la 54e réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos, en Suisse, le Premier ministre Pham Minh Chinh devrait effectuer des visites officielles en Hongrie et en Roumanie du 18 au 23 janvier.-VNA