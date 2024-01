Hanoi (VNA) - A l’invitation de son homologue vietnamien, Vo Van Thuong, le président indonésien, Joko Widodo, effectue une visite d'État au Vietnam du 11 au 13 janvier.



Le chef d’Etat Vo Van Thuong a présidé vendredi 12 janvier à Hanoi la cérémonie solennelle d'accueil du président indonésien Joko Widodo.



Le chef d’Etat Vo Van Thuong (droite) préside la cérémonie solennelle d'accueil du président indonésien Joko Widodo . Photo: VNA

Après la cérémonie d’accueil, les deux dirigeants se sont entretenus. Le président Vo Van Thuong a souligné que le Vietnam souhaitait toujours renforcer davantage les relations d'amitié et le partenariat stratégique avec l'Indonésie.



Le président indonésien a affirmé souhaiter renforcer davantage l'amitié et la coopération traditionnelles avec le Vietnam, le seul partenaire stratégique de l'Indonésie au sein de l'ASEAN.



Les deux dirigeants ont exprimé leur satisfaction quant au développement fort et dynamique du partenariat stratégique entre les deux pays.

Au sein de l'ASEAN, l'Indonésie est le 3ème partenaire commercial du Vietnam et le Vietnam est le 4ème partenaire commercial de l'Indonésie. Malgré le COVID-19, le commerce bilatéral continue de croître positivement (de 9 milliards de dollars en 2019 à près de 14 milliards de dollars en 2023).

L'entretien entre les deux dirigeants. Photo: VNA



Les deux dirigeants ont convenu que, sur la base des grandes réalisations de la coopération au cours des 70 dernières années, il est nécessaire de porter bientôt le partenariat stratégique entre les deux pays à une nouvelle hauteur.



Les deux parties sont convenues de renforcer et de promouvoir la coopération dans d'autres domaines importants tels que la défense, la sécurité et la coopération maritime, l’agriculture et la pêche, l’information et la communication, l’éducation et la formation, la culture, les sports, le tourisme.... ; ainsi que d'élargir leur coopération dans des domaines nouveaux et potentiels tels que la finance intelligente, la transition énergétique, la transformation numérique, l'innovation et le développement des écosystèmes de véhicules et de batteries électriques.



Les deux parties ont convenu de s'efforcer de porter bientôt le commerce bilatéral à 15 milliards de dollars ou plus en réduisant les barrières commerciales et en facilitant l'importation et l'exportation de leurs produits clés respectifs, y compris le commerce du riz.

Le dirigeant vietnamien a demandé à l'Indonésie de créer des conditions favorables aux produits agricoles et les produits Halal d'origine vietnamienne d’accéder au marché indonésien, ainsi que d’encourager les entreprises indonésiennes à accroître leurs investissements au Vietnam.

Le président indonésien a déclaré que de plus en plus d'entreprises indonésiennes souhaitaient investir au Vietnam et espérant que les entreprises vietnamiennes augmenteraient leurs investissements en Indonésie.

Le président Vo Van Thuong a proposé aux deux parties de continuer de coopérer pour prévenir la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).

En ce qui concerne les questions régionales et internationales d'intérêt commun, les deux parties ont convenu de continuer à renforcer la consultation, la coordination étroite et le soutien mutuel dans les forums régionaux et internationaux ; promouvoir la solidarité et la centralité de l'ASEAN ; coordonner avec les pays de l’ASEAN pour aider le Laos à assumer avec succès le rôle de président de l’ASEAN 2024.

Les deux dirigeants ont réaffirmé l'importance de la paix, de la stabilité, de la sûreté, de la sécurité et de la liberté de navigation et d'aviation en Mer Orientale ; travailler ensemble pour maintenir la solidarité et la position commune de l'ASEAN sur la question de la Mer Orientale ; mettre pleinement et efficacement en œuvre la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et déployer des efforts pour promouvoir les négociations afin de parvenir à un Code de conduite substantiel, efficace et approprié en Mer Orientale (COC), conformément au droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

Leur entretien s’est déroulé dans une atmosphère d'amitié, d'ouverture, de sincérité et de compréhension mutuelle.

Après leur entretien, les deux dirigeants ont assisté à l'échange de deux documents de coopération : mémorandum d'accord sur la coopération dans le domaine des technologies de l'information et des communications et mémorandum d'accord sur la coopération dans le domaine de la pêche.

Les deux dirigeants vietnamien et indonésien rencontrent la presse pour annoncer les résultats de leur entretien. Photo: VNA



Les deux dirigeants ont également rencontré la presse pour annoncer les résultats de leur entretien.



Dans la soirée du même jour, le président Vo Van Thuong donnera un banquet en faveur de son homologue indonésien. -VNA